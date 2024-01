Il futuro è nell'AgrAria: i festeggiamenti nel centenario dell'Università di Firenze

"Da un secolo, oltre” è la frase chiave che accompagnerà l’Università di Firenze nell’anno del suo centenario. La parola “oltre” non guarda solo al futuro, ma si rivolge anche al passato dell’Ateneo fiorentino, ricco di tradizione e di sapere. Una storia legata a doppio filo ad Agraria, istituzione “decana” di Unifi e protagonista da 110 anni nella vita di Firenze.

Nata nel 1914 come Regio Istituto Forestale Nazionale, Agraria festeggia il suo percorso ultracentenario con una serie di iniziative, convegni, eventi distribuiti lungo tutto il 2024 che si inseriscono nel calendario dei cento anni dell’Università.L’evento inaugurale, intitolato Il futuro è nell’AgrAria, si terrà giovedì 18 gennaio presso la sede storica della Palazzina Reale alle Cascine (piazzale delle Cascine 18, Firenze – ore 9.30).

Ad aprire la manifestazione saranno il delegato della rettrice al bilancio Enrico Marone, il direttore del Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agrarie, Alimentari, Ambientali e Forestali (DAGRI) Simone Orlandini, il presidente della Scuola di Agraria Riccardo Bozzi. Porteranno un saluto anche la vicepresidente della Regione Toscana e assessora all’agricoltura Stefania Saccardi, la consigliera regionale Cristina Giachi, l’assessore comunale all’università e alla ricerca Elisabetta Meucci e il rappresentante delle Scienze Agrarie presso il Consiglio Universitario Nazionale Stefano Colazza.

La giornata prevede una prima sessione dedicata a una presentazione delle attività del DAGRI, seguita da una tavola rotonda che vedrà la partecipazione di scienziati, imprenditori ed esperti che racconteranno le tappe che hanno segnato la storia della Scuola e si confronteranno su come affrontare alcune sfide, come quelle della sostenibilità e del cambiamento climatico. Verrà anche data voce ai laureati nei corsi di studio che fanno riferimento ad Agraria e che si sono distinti in diversi settori, così da approfondire le opportunità professionali collegate all’offerta formativa.

Il pomeriggio sarà caratterizzato da visite guidate alla Palazzina Reale e al Parco delle Cascine, a cura di Giuseppina Carla Romby e Federico Selvi.

Nel corso della manifestazione, la Biblioteca di Agraria allestirà un’inedita mostra fotografica documentaria negli spazi affrescati al primo piano della Palazzina Reale, con materiale storico e archivistico, tra cui volumi antichi di grande pregio.

Fonte: Università degli Studi di Firenze