Il presidente Abi Antonio Patuelli insignito del Fiorino d'Oro a Firenze

Il sindaco Dario Nardella ha conferito il Fiorino d’oro della Città di Firenze ad Antonio Patuelli, presidente dell’Associazione Bancaria Italiana (ABI). La cerimonia si è svolta nella Sala degli Elementi di Palazzo Vecchio alla presenza delle autorità civili e militari cittadine.

“Conosco da molti anni Patuelli e ho sempre apprezzato i suoi valori e il suo attaccamento a Firenze - ha detto il sindaco Nardella -. Patuelli è un uomo di cultura che si è formato nella nostra città e ha respirato la cultura e la civiltà fiorentine. Il Fiorino d’oro è il riconoscimento di questo rapporto che ha costruito con la nostra città ed è anche un messaggio”. “Noi abbiamo bisogno di una finanza buona - ha continuato il sindaco -, di un sistema bancario vicino ai cittadini e ai territori e credo che questo Fiorino d’oro ad Antonio Patuelli possa contribuire a sensibilizzarlo su questi temi”.

Antonio Patuelli, laureatosi nel 1975 nella Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Firenze, ha mantenuto negli anni, sia nella sua intensa attività culturale, sia in quella economica e bancaria come presidente dell’ABI, la sua vicinanza alla città di Firenze.

Al termine della cerimonia il presidente dell’ABI Antonio Patuelli ha firmato il libro d’onore in Sala di Clemente VII.

Di seguito le motivazioni del conferimento della massima onorificenza cittadina:

“Ad Antonio Patuelli, Presidente ABI, personalità di grande caratura intellettuale, che a Firenze ha scritto una pagina importante della sua storia, anche in virtù dei profondi studi danteschi, e grazie a un intenso legame di formazione culturale - la laurea in giurisprudenza con Paolo Grossi e l’attività di giornalista - a passioni personali, alla presenza qualificata in diverse istituzioni culturali fra cui l’Accademia dei Georgofili, il Gabinetto Vieusseux, l’Accademia della Crusca. Un riconoscimento alla persona, alla competenza, allo stile, agli alti valori etici con cui ha interpretato le diverse funzioni ricoperte”.

