Inaugurato defibrillatore nella parrocchia di San Donato a Livizzano

In occasione dei festeggiamenti di Sant’Antonio Abate, la parrocchia di San Donato a Livizzano (Montespertoli) ha inaugurato uno dei due defibrillatori (Dae). Ciò è avvenuto grazie alla sensibilità ed interessamento di un Cavaliere della Confraternita del Rosario Perpetuo di Maria il quale, attraverso la Misericordia di Empoli, ha consentito che alla parrocchia di San Donato a Livizzano potesse dotarsi anch’essa - con il contributo della Colorobbia S.p.a., della Sammontana S.p.a. e di Banca Cambiano S.p.a. - dei defibrillatori ubicati nei punti nevralgici della Cittadella Mariana per essere utilizzati nel caso di emergenza.

"Era una cosa a cui pensavamo da tempo per essere preparati a soccorrere le persone", queste le parole del parroco, don Cristian Meriggi, che oltre a ringraziare le autorità civili presenti, ha speso parole di gratitudine verso i benefattori che hanno reso possibile quest’opera di Carità. Accolti con gioia anche i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Montelupo Fiorentino, l’assessore Aglaia Viviani, e di Montespertoli, il sindaco Alessio Mugnaini, che hanno descritto l’importanza di dotarsi dei dispositivi Dae ed elogiato l’iniziativa.

Il sindaco Mugnaini, inoltre, ha portato il saluto del senatore Dario Parrini. Prima della messa delle 18, beneficiando della presenza del Cardinale Ernest Simoni, accompagnato da Vieri Lascialfari, la benedizione dell’apparecchio medico posizionato in modo ben riconoscibile in una teca all’interno della chiesa. I volontari della Misericordia di Empoli, hanno provveduto, di fronte ai fedeli, con una esercitazione pratica, a dimostrare l’utilità di questo dispositivo utilissimo a salvare la vita in casi di emergenza.