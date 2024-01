Incendio in strada a Fiesole, autobus in fiamme: nessun ferito

Un autobus nel tardo pomeriggio di oggi si è incendiato. È successo dopo le 18 a Fiesole, in via Faentina nei pressi della Querciola e tutte le persone che si trovavano a bordo, per un totale di 15, sono state messe tempestivamente in sicurezza dalla conducente del mezzo e rimaste illese.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Firenze, con due automezzi di cui un'autobotte per le operazioni di spegnimento. L'autobus del trasporto pubblico locale si trovava in transito quando è stato avvolto dalle fiamme. La prontezza della conducente ha permesso l'immediata interruzione della corsa e la tempestiva evacuazione dei passeggeri: nessuna persona è rimasta coinvolta.

La viabilità è stata interrotta per consentire le operazioni: spegnimento e bonifica dei vigili del fuoco sono terminate, sul posto l'azienda per la rimozione del mezzo, la polizia municipale per le operazioni sulla viabilità e il 118, anche se non si registrano feriti.

Come precisato dal gestore del trasporto pubblico locale su gomma, Autolinee Toscane, il bus in servizio sulla linea 319 era partito da Firenze in direzione Borgo San Lorenzo. L'incendio è scoppiato dalla parte posteriore del mezzo. "La prima ipotesi è che l'incendio al mezzo, che sconta una anzianità di 24 anni - spiegano da At - sia partito a causa di un problema tecnico al sistema di riscaldamento. Ma, come è da prassi e procedura dell'azienda, sarà ricostruita la dinamica, fatti controlli e verifiche per analizzare in modo puntuale l'accaduto".

Il servizio sulla linea 319 non ha subito ripercussioni per i passeggeri, concludono da Autolinee Toscane, e subito dopo il fatto è stato attivato un bus sostitutivo a garanzia della conclusione della corsa.