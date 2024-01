La Via dei Presepi, la premiazione a Cerreto ricordando Claudio Caioli

Si sono svolte domenica 14 gennaio, giorno di chiusura della manifestazione, nella Biblioteca comunale “Emma Perodi”, le premiazioni della XII edizione de “La Via dei Presepi di Cerreto Guidi”, inclusa anche quest’anno nel circuito Terre di Presepi.

La rassegna, con il patrocinio della Regione Toscana, è organizzata dal Comitato promotore, dal Comune di Cerreto Guidi, dall’Associazione CCN Buontalenti, dalla Pro Loco e dalla Parrocchia di San Leonardo, in collaborazione con l’Associazione Città dei Presepi, Terre di Presepi, l’Associazione Italiana Amici del Presepio, le Contrade, le Associazioni del territorio, la Direzione regionale Musei della Toscana, la Villa Medicea, le Dame dell’Uncinetto, l’AVIS comunale di Cerreto Guidi, l’Associazione culturale La Maschera, l’Associazione Muzika e Orfeo in Scena-Pisa, Le Foyer.

Un’apposita commissione di valutazione ha stabilito i vincitori della XII edizione de “La Via dei Presepi”, nelle tre categorie previste: tradizionale, bambini e materiali vari e/o di recupero.

Elenco premiati Giuria Tecnica:

Cat. BAMBINI presepe N. 45- TOMMASO SPINELLI di Cerreto Guidi

Cat. TRADIZIONALI presepe N. 10 – PIERO SCATENI di Rosignano

Cat. MATERIALI DI RECUPERO presepe N. 89 – DANILO ANCILLOTTI di Cerreto Guidi

Attribuite, inoltre, dalla giuria tecnica, delle menzioni speciali a: Sandro Nardini, Club Ricamo Casale, Giancarlo Carrai, Serena Malpaganti, Claudio Nencioni, Fabio Falchini, Virgilio Pochini, Tommaso Cei, Massimo Brini, Sandra Malvolti, Marta Perugini, Associazione Agrabah Pistoia, Lorenzo Mechetti, Francesca Bianconi, Giuseppe Landi. Fabio Bandini e Gessica Mancini, per aver contribuito,in modi e in forme diversi, alla crescita de “La Via dei Presepi” con progetti originali e di forte carica emotiva. Inoltre è stato attribuito un attestato alla memoria a Claudio Caioli, scomparso pochi mesi fa, per il suo attivo e generoso impegno in favore della manifestazione.

Posti in piedi in Biblioteca per una cerimonia di premiazione, mai tanto partecipata, a conferma del successo complessivo di una rassegna durante la quale sono stati allestiti 191 presepi.

Alla cerimonia di premiazione ha preso parte il consigliere regionale Enrico Sostegni.

"E’stata una bella edizione della Via dei Presepi - ha detto il Sindaco Simona Rossetti - per questo ringrazio il Comitato promotore, tutti gli organizzatori e i numerosi volontari che hanno contribuito alla realizzazione dei presepi. Il bilancio di questa edizione è decisamente positivo e conferma la crescita della manifestazione che in pochi anni sta portando presepisti e visitatori da ogni parte d’Italia”.

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa