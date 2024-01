Lampioni spenti da giorni a Botteghe, guasto in corso di riparazione

Da venerdì scorso 12 gennaio un guasto ha interessato l'impianto di pubblica illuminazione in località Botteghe (Fucecchio), causando lo spegnimento dei lampioni nella parte centrale di Via Pistoiese. I tecnici comunali hanno effettuato alcuni sopralluoghi individuando il problema. Occorreranno alcuni giorni di lavori per far riprendere il funzionamento dei punti luce in quanto si rende necessario ripristinare il cavidotto interrato per una lunghezza di circa 40 metri.

“I lavori inizieranno a breve – spiega il sindaco Alessio Spinelli – ma occorrerà qualche giorno di pazienza. Il nostro intervento è stato immediato e abbiamo già individuato i motivi del guasto”.

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa