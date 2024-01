Next, 500 iscritti per i 33 corsi pomeridiani al Ferraris Brunelleschi: dal musical all'intelligenza artificiale

Quasi 500 iscritti per i 33 corsi pomeridiani promossi dall'istituto Ferraris Brunelleschi a Empoli con il progetto Next. La presentazione ufficiale si terrà sabato 27 gennaio alla sala Margherita Hack della Vela di Avane per dare risalto ai tantissimi nuovi modi di vivere la scuola. Sei le macro aree: Informazione, Arti, Tech Lab, Sport, Appunti dal Mondo e Sostenibilità

Tra i corsi più particolari che risaltano all'occhio, troviamo il corso di ciclofficina per la riparazione delle bici al personale scolastico, il corso di radioamatore, quello sull'intelligenza artificiale, quello per la creazione di un musical. Nascerà anche un giornale scolastico di istituto e un laboratorio rap. E poi ancora, i ragazzi potranno riunirsi per apprendere le tecniche dei giochi di ruolo, la progettazione di videogiochi e anche un orto con laboratorio alimentare.

Non mancano però anche i temi più classici, come i corsi sportivi, quelli di lingua (inglese e cinese) e quelli di scrittura e fotografia.

I corsi, che trovate interamente da questa parte, sono finanziati in parte con stanziamento Pnrr, per la restante parte con i fondi dell'istituto di via Sanzio.

"I corsi hanno richiesto un grande impegno a livello organizzativo - commenta la dirigente Grazia Mazzoni - ma siamo felici che più di uno studente su 4 abbia aderito a queste attività pomeridiane. Il 27 gennaio avremo una presentazione pubblica con esperti e un noto youtuber, a cui siete tutti invitati. Alcuni corsi, quelli più complessi come il Musical, sono già in partenza per arrivare a fine anno a presentare lo spettacolo".