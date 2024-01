Offerte di lavoro a Livorno, 11 posti a tempo indeterminato: aperti 3 bandi

ESTEEM Srlu, società controllata in house partecipata al 100% dal Comune di Livorno che si occupa della progettazione di servizi a supporto della pubblica amministrazione, ha pubblicato tre avvisi di selezione pubblica per titoli ed esami per l’eventuale assunzione di personale per complessivi 11 posti, tutti a tempo indeterminato.

Per tutti e tre i bandi le candidature potranno essere presentate (a partire da oggi, lunedì 15 gennaio) entro domenica 4 febbraio.

I primi due avvisi fanno riferimento al nuovo servizio di gestione della sosta in città, servizio che Esteem sta approntando in vista di un eventuale prossimo affidamento da parte del Comune, mentre il terzo avviso è per ricoprire un incarico di informatico a copertura dei servizi già in essere.

Gli avvisi sono pubblicati all’interno della sezione Amministrazione trasparente del sito internet di Esteem mentre per la presentazione delle domande, esclusivamente online, occorre utilizzare la piattaforma telematica https://esteemsrl.selezionieconcorsi.it/ seguendo le istruzioni riportate nell'allegato A di ciascun bando.

Il primo bando (Avviso 2024_SA1) è per 9 ausiliari del traffico a tempo indeterminato con orario parziale al 75% e livello retributivo IV del Contratto nazionale Commercio e Terziario.

È richiesto il diploma di scuola superiore e almeno 36 mesi di esperienza lavorativa con mansioni attinenti a quelle previste dal bando, con attività tuttora in corso o conclusa dal 2020 in poi, prestata presso enti pubblici o società partecipate, o ancora presso società private che svolgono servizi per le PA in appalto o concessione.

Gli ausiliari del traffico (ai sensi dell’art. 12 bis del vigente Codice della Strada) svolgeranno prevalentemente mansioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni, mansioni relative a procedure amministrative di front e back office afferenti alla gestione dei parcheggi pubblici a pagamento e all’occorrenza anche mansioni relative ad altri servizi affidati ad Esteem. La società si riserva la facoltà di effettuare le assunzioni in base alle esigenze determinate dalla piena operatività dei servizi ad essa affidati dal Comune di Livorno.

Il secondo bando (Avviso 2024_SA2) è per un posto nella qualifica impiegatizia a tempo pieno e indeterminato, livello retributivo II del CCNL Commercio e Terziario, addetto al coordinamento delle attività di front e back office afferenti alla gestione dei parcheggi pubblici a pagamento e al controllo della sosta. Anche per questa selezione è richiesto il diploma di scuola superiore e almeno 36 mesi di esperienza lavorativa con mansioni attinenti a quelle previste dal bando.

Il terzo bando (Avviso 2024_ST1) è per un posto di qualifica impiegatizia livello retributivo IV del CCNL Commercio e Terziario, nel ruolo di programmatore software e sistemista a sostegno di progetti che riguardano la gestione informatica dei tributi locali e in generale l'ICT per la PA. È richiesta almeno la laurea triennale in informatica, matematica, fisica, ingegneria informatica e almeno 6 mesi di esperienza lavorativa nelle mansioni previste dal bando. In alternativa alla laurea va bene il diploma di scuola superiore con almeno 48 mesi di esperienza lavorativa nel settore.

Nei bandi sono riportate tutte le informazioni dettagliate su requisiti e titoli richiesti, argomenti di esame, criteri di valutazione dei titoli e delle prove orali, modalità di presentazione delle domande e documentazione da allegare.

Fonte: Comune di Livorno - Ufficio stampa