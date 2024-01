Pd San Miniato sull'ex assessora Fattori: "Nessuno ha sostenuto le dimissioni"

L’unione comunale del Partito Democratico di San Miniato prende atto delle irrevocabili dimissioni presentate dall’Assessore Marzia Fattori lo scorso martedì.

Ci sembra che questa decisione vada in direzione opposta al supporto che il Partito e l’Amministrazione hanno ripetutamente manifestato nei suoi confronti nel corso della sua intera esperienza amministrativa.

Non condividiamo quanto da Lei esternato sulla stampa in merito alle ragioni che l’hanno indotta a prendere tale decisione, smentendo in modo categorico che qualcuno all’interno del Partito Democratico abbia avallato e sostenuto queste dimissioni. La comunicazione al Segretario delle sue irrevocabili dimissioni non può essere confusa con la condivisione e l’appoggio a procedere da parte dello stesso.

Confidiamo che il Sindaco identifichi al più presto la figura idonea a sostituire l’ex Assessore Fattori.

Fonte: Pd San Miniato