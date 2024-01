Reddito di cittadinanza, denunciati in 45: tra questi stranieri da poco in Italia e l'acquirente di un'auto nuova

Denunciati in 45 per aver percepito il reddito di cittadinanza senza i requisiti. Un totale di 309mila euro è il gettito giunto alle famiglie nel biennio 2022-2023.

A scoprire il fatto è stata la guardia di finanza di Pisa, analizzando la dichiarazione sostitutiva unica oppure dopo anomalie in controlli fiscali e amministrativi, come per esempio quando sono stati trovati lavoratori 'in nero' dentro bar, ristoranti o nell'edilizia. Queste persone risultavano essere percettori del RdC.

Anche stranieri giunti da poco in Italia sono divenuti percettori, quando invece servivano almeno 10 anni di residenza. Un'altra persona era risultata essere con una misura cautelare sulle spalle (motivo di esclusione), un altro aveva comprato un'auto nuova nei giorni precedente alla domanda (anch'esso motivo di esclusione). Oltre alla denuncia, per i 45 è partito il processo di recupero delle somme versate.