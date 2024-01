"Ricercatori fantastici e dove trovarli", in uscita la seconda stagione della web serie targata Sant'Anna

Torna "Ricercatori fantastici e dove trovarli", la serie web in nove puntate, ideata dall'Area Terza Missione della Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa, giunta alla seconda edizione e dedicata al mondo della ricerca scientifica e ai suoi protagonisti. Durante la stagione di debutto, ricercatrici e ricercatori hanno raccontato la loro esperienza alla Scuola Superiore Sant'Anna seguendo il format dell'intervista breve, un format che si è rivelato così efficace da portare alla candidatura di questa serie al Festival Internazionale della Cinematografia Sociale RAI “Tulipani di Seta Nera” e a migliaia di visualizzazioni sui canali social della Scuola Superiore Sant'Anna.

La seconda stagione, in uscita in prima visione social dal tardo pomeriggio di giovedì 18 gennaio, è stata realizzata mantenendo lo stesso format, seppure introducendo qualche novità, prima fra tutte l'ambiente di registrazione. I nove episodi della nuova serie sono stati girati all'interno di ambienti di "lavoro" della ricerca scientifica: laboratori, uffici, oliveti, "camere pulite" e altri spazi utilizzati ogni giorno dai protagonisti di questa seconda stagione, dando quindi importanza non soltanto all’attività di ricerca, ma anche ai "luoghi della ricerca".

L'altra novità riguarda la data di lancio dell'intera stagione. Tutti gli episodi saranno disponibili sul canale YouTube della Scuola Superiore Sant’Anna, a partire dalle ore 20.00 di giovedì 18 gennaio 2024, subito dopo l’evento di presentazione aperto al pubblico, con inizio alle ore 18.00 in aula 3 della sede centrale. All’evento partecipano i "ricercatori fantastici": Francesca Biondi Dal Monte, Stefano Brizzolara, Arianna Caselli, Valentina Casieri, Giampiero Contestabile, Fabio Iannone, Daniele Leonardis, Arianna Martinelli e Arianna Menciassi.

L’evento di presentazione è aperto a chiunque sia interessato. Per confermare la propria partecipazione è sufficiente registrarsi su https://www.eventbrite.com/e/biglietti-ricercatori-fantastici-e-dove-trovarli-presentazione-season-2-793567460637.

Fonte: Scuola Superiore Sant'Anna - Ufficio stampa