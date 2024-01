Rifiuti abbandonati a dicembre, 6 multe e 2 indagini aperte a Empoli

"Nell’ultimo mese dell’anno 2023, l’attività di controllo per contrastare l’incivile fenomeno degli abbandoni dei rifiuti è proseguita su tutto il territorio: il lavoro certosino degli ispettori ambientali di Alia, degli agenti della nostra Polizia Municipale e dell’ufficio ambiente del Comune che raccoglie le segnalazioni dei cittadini non si è fermato neanche durante il mese delle festività natalizie. Purtroppo, i numeri ci fotografano ancora comportamenti non rispettosi della propria città e sappiamo bene che c’è ancora molto da fare".

Lo sottolinea l’assessore all’Ambiente del Comune di Empoli, Massimo Marconcini, in occasione del report relativo al mese di dicembre 2023, in merito all’attività di contrasto dell’abbandono dei rifiuti su territorio comunale.

"L’auspicio – conclude l’assessore - è raggiungere con tutti gli strumenti che abbiamo a disposizione, una riduzione più consistente degli abbandoni nella nostra città, dal centro alle frazioni".

L’attività di controllo svolta nel mese di dicembre dagli ispettori ambientali di Alia Servizi Ambientali SpA, ha riguardato il centro cittadino e nello specifico via Rozzalupi e via del Giglio e a Brusciana in via Senese Romana. Gli ispettori ambientali hanno effettuato 37 controlli e verifiche, 76 ispezioni, emesso 2 sanzioni per un valore di 270 euro. Nello stesso periodo, gli agenti di Polizia Municipale, hanno eseguito le seguenti verifiche: 6 sanzioni di cui all’Art. 13 Comma 1 e Comma 3 del Regolamento Rurale per i terreni incolti per una sanzione di 100 euro per ciascun verbale amministrativo e 2 indagini penali ancora in corso per abbandono di rifiuti.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa