Rotto vetro di un bus con una bottiglia, l'amara sorpresa a Borgo San Lorenzo

Autolinee Toscane informa di aver presentato formale denuncia per danneggiamenti presso la Stazione dei Carabinieri di Borgo San Lorenzo, dopo aver trovato un proprio mezzo con un vetro rotto.

Il mezzo, che era in sosta notturna in Viale del Progresso, nella località Rabatta e Mattagnano, è stato trovato questa mattina dal conducente con il vetro laterale rotto, probabilmente a causa del lancio di una bottiglia o bicchiere di vetro.

Questo ha reso inutilizzabile il bus, ed ha messo a rischio il servizio scolastico, previsto con quel mezzo, che serve le zone di Santa Maria a Vezzano, La Gracchia, Piazzano, Rabatta e Villa Martini, in direzione scuole. Autolinee Toscane, seppur in difficoltà e con un mezzo inservibile, è comunque riuscita a garantire le corse con un bus di riserva.

L’auspicio di Autolinee Toscane – che ha repentinamente informato anche il Comune di Borgo San Lorenzo - è che, anche grazie alle telecamere nella zona, sia possibile ricostruire la dinamica e identificare gli autori del gesto, richiamandoli così alla loro responsabilità civile e penale, e anche al risarcimento dei danni.

Infatti, secondo le prime stime, i costi per la riparazione potrebbero aggirarsi sui 2-3.000 euro. Inoltre, il mezzo dovrà necessariamente rimanere fermo in officina per almeno 10 giorni, in attesa dei pezzi di ricambio e dell’intervento di manutenzione straordinario, con il rischio di potenziali problemi sul servizio, legati all’indisponibilità dello stesso bus.

Fonte: Autolinee Toscane