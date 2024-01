Strage di Viareggio, in Cassazione confermate le responsabilità

La Cassazione ha confermato "le responsabilità penali e civili già accertate per il disastro verificatosi in Viareggio il 29 giugno 2009". Così in una nota diffusa dalla Corte dopo la camera di consiglio durata cinque ore. Oggi, lunedì 15 gennaio, si è tenuta a Roma l'udienza sulla strage ferroviaria di Viareggio. Confermate le responsabilità, la Cassazione ha disposto un terzo processo di appello davanti ai giudici di Firenze, limitatamente alle attenuanti generiche, per alcuni imputati nel processo tra i quali l'ex ad di Fs e Rfi Mauro Moretti.