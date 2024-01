Truffe agli anziani, c'è un accordo prefettura-Comune per contrastarle

Nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto delle truffe agli anziani è stato sottoscritto dal Prefetto di Firenze, Francesca Ferrandino, e dal Sindaco di Firenze, Dario Nardella, un protocollo d’intesa finalizzato ad implementare il contrasto a tale fenomeno.

L’iniziativa, che si aggiunge ad altre già messe in campo, è finanziata dal Ministero dell’Interno attraverso le risorse del Fondo Unico di Giustizia e prevede l’attivazione da parte dell’Amministrazione comunale di corsi antitruffa e autoprotezione rivolto sia agli operatori del settore sociale che operano e interagiscono a vario titolo con le persone anziane sia agli stessi anziani.

L’attività di prevenzione e sensibilizzazione avverrà mediante la realizzazione e la distribuzione di materiale audiovisivo e stampato, riassuntivo dei più ricorrenti scenari di rischio e delle cautele da adottare nonché attraverso la strutturazione di appositi servizi di prossimità nelle aree di maggior rischio.

Tra le attività, anche quella di predisporre interventi di supporto per le vittime.

Il meritevole progetto va ad affiancare le attività di prevenzione e repressione messe in campo dalle Forze di Polizia.

Fonte: Ufficio stampa