730 mila euro sequestrati per truffa ai danni dell'UE. Coppia toscana nei guai

I carabinieri della sezione EPPO (European Public Prosecutor's Office, ovvero la Procura Europea) del Nucleo Investigativo di Bologna hanno sequestrato preventivamente 730 mila euro a carico di una coppia di due coniugi toscani residenti in provincia di Firenze.

Il sequestro è stato disposto dal giudice per le indagini preliminari del tribunale di Firenze su richiesta della procura europea del capoluogo felsineo, che ha rilevato una truffa da parte dei due ai danni dell'Unione Europea.

Secondo l'accusa, i due, attivi nel settore tecnologico, avrebbero beneficiato di "sostanziosi contributi comunitari, diretti alla ricerca scientifica e all'innovazione tecnologica". L'attività sospetta è stata segnalata dalla Corte dei Conti europea e gli approfondimenti sono stati portati avanti dalla sezione Eppo, che ha rilevato come la coppia avrebbe falsificato i fogli orari propri e di alcuni dipendenti per giustificare il diritto a ottenere i rimborsi nell'ambito di nove progetti, oltre a maggiorare le spese per prestazioni lavorative mai svolte.