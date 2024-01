Abc nell'infrasettimanale ospita Arezzo, sfida delicatissima

Mercoledì 17 gennaio l’Abc Solettificio Manetti ospita lo Scuola Basket Arezzo per il turno infrasettimanale che segna il ritorno al PalaBetti.

Trasformare l’amarezza in consapevolezza, la delusione in sana rabbia agonistica. E’ quello che l’Abc Solettificio Manetti dovrà riuscire a fare in questo turno infrasettimanale valido per la sesta giornata del girone di ritorno. Domani, mercoledì 17 gennaio, i ragazzi di Walter Angiolini torneranno al PalaBetti a distanza di un mese per ospitare lo Scuola Basket Arezzo (arbitri Pedini di Corciano, Antonelli di Spoleto) nella seconda delle tre sfide a distanza ravvicinata, che si concluderanno sabato con la trasferta a Serravalle Scrivia.

Inutile sottolineare ancora una volta la delicatezza di una sfida in cui sono racchiusi quaranta minuti fondamentali per il cammino gialloblu, tanto per la classifica quanto per la fiducia. La sconfitta rimediata in volata nel derby di San Miniato ha rappresentato una vera e propria batosta per il morale dei gialloblu, arrivati di nuovo, per l’ennesima volta, ad un passo da quella vittoria importante come l’aria ma che ancora fatica ad arrivare. Frustrazione è forse il termine che rischia di caratterizzare il momento dell’Abc di coach Angiolini, una frustrazione che adesso è doveroso e necessario tramutare in ferma volontà di dimostrare il reale valore di questo gruppo.

Per tutto questo la sfida con Arezzo, che si presenterà al PalaBetti sulla scia del successo interno ai danni di La Spezia, rappresenta oggi uno spartiacque importantissimo. La stessa sfida che, nel girone di andata al PalaEstra, gli uomini di Evangelisti conquistarono in volata dopo l’ennesimo testa a testa, chiudendo sul 75-70 una gara alla quale i gialloblu si presentarono con le maglie delle rotazioni ridotte ai minimi termini. E se anche allora il boccone finale fu amarissimo da digerire, adesso è necessario provare a voltare pagina. E per farlo serve vincere, ad ogni costo.

Fonte: Abc Castelfiorentino