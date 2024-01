Benedizione degli animali a San Miniato, ospite la star del web Marley Supercane

Domenica 21 gennaio torna la Benedizione degli animali, grazie alla regia di Fondazione San Miniato Promozione e all'appoggio dell'ente comunale. L’inizio è previsto alle 10.30 in Piazza Dante a San Miniato e sarà un’edizione speciale, arricchita dalla presenza di alcuni ospiti d’eccezione: ci sarà, infatti, Marley Supercane, il pastore tedesco cieco che è diventato una star sul web e sulle pagine social; insieme a lui anche una delegazione SICS (Scuola Italiana Cani da Salvataggio), che offrirà un piccola dimostrazione delle abilità che questi straordinari cani hanno.

Marley, da par suo, è diventato un personaggio oltre che un inno alla vita e alla speranza: doveva essere destinato a girare in tondo – vista la sua disabilità – e invece insieme ai suoi “genitori” Marco Chimenti e Carlotta Nelli (che l’hanno salvato dall’abbattimento) gira il mondo. Nuota, salta, fa ricerca e soccorso ed è stato invitato addirittura a Casa Sanremo. E su Facebook e Instagram conta centinaia di migliaia di fan. E non mancheranno, come da tradizione, anche i cani da tartufo.

L'invito è rivolto a chiunque abbia un animale d'affezione (non solo cani e gatti) a venire in piazza Dante per questo bel momento di condivisione, come accade in occasione di Sant’Antonio Abate (protettore degli animali) che verrà celebrato la prima domenica utile dopo il 17 gennaio. Dopo la benedizione di don Francesco Zucchelli, una giuria di bambini sceglierà i 3 animali più simpatici, che riceveranno un premio. E sarà offerta anche una merenda da parte del Mercatale, visto che poco più in là (ai Loggiati di San Domenico) dalle 8.30 alle 13.30 è previsto l’appuntamento col Mercato della Terra e coi prodotti agricoli del territorio. Lo scorso anno l’iniziativa - che vede anche la collaborazione di Pro Loco San Miniato, Centro Commerciale Naturale e C.E.T Equi Educa - ebbe molto successo e l’auspicio di Fondazione SMP è quello di fare il bis.

Fonte: Fondazione San Miniato Promozione