Cristiani di tutte le confessioni pregano insieme a Pistoia

A Pistoia una settimana di incontri e preghiere tra le diverse confessioni cristiane. Un appuntamento celebrato ogni anno in tutto il mondo ma diventato in città segno di amicizia e occasione di conoscenza per l'impegno e il coinvolgimento della Diocesi di Pistoia, della Chiesa Ortodossa Rumena, della Chiesa Ortodossa Russa, della Chiesa Battista e di quella Valdese.

Il tema scelto quest’anno per la Settimana di preghiera per l’unità dei Cristiani (18-25 gennaio) suona particolarmente attuale: «l’amore a Dio e l’amore per il prossimo, così come ci viene raccontato nel Vangelo di Luca 10, 27 (“Ama il Signore Dio tuo […] e ama il prossimo tuo come te stesso”)». Una traccia che accompagnerà la serie di incontri ecumenici organizzati a Pistoia nei prossimi giorni.

Il calendario di incontri si aprirà giovedì 18 gennaio alle 21 presso la Chiesa di San Biagio in Cascheri di Pistoia (via don Minzoni 9) con una condivisione interconfessionale sulla pace dal titolo “Ama il tuo prossimo come te stesso”. Nella serata i membri delle diverse confessioni cristiane proporranno una lettura di brani sulla pace intercalata da brani musicali.

Venerdì 19 gennaio alle 12 la Chiesa ortodossa russa invita a partecipare alla Liturgia della Grande benedizione delle acque presso la chiesa di Santa Maria a Ripalta. Lo stesso giorno, alle 21.15 nella Sala Pantaleo presso il convento delle Suore Clarisse (accesso dal lato del parcheggio della Misericordia), il gruppo di Taizè di Pistoia proporrà una preghiera ecumenica.

Domenica 21 gennaio alle 10.45, la Chiesa Evangelica Battista di Pistoia, che ha sede in via Porta San Marco, 11 invita a partecipare al culto di adorazione. Lo stesso giorno alle 17 la Chiesa Ortodossa Romena, che ha sede nella chiesa di Santa Maria del Soccorso, in via San Bartolomeo 13, propone il Vespro ortodosso rumeno.

La conclusione della settimana è prevista martedì 23 gennaio alle 17.30 presso la sala Pantaleo del convento delle Clarisse per la Lectio Divina ecumenica a cura del Pastore Valdese Francesco Marfé.