Criterium Uisp, la premiazione dei partecipanti

Con la cerimonia di sabato scorso, 13 gennaio, al PalAramini di Empoli si è conclusa la prima fase del 2° Criterium Uisp di atletica, organizzato dai comitati Empoli Valdelsa e Zona Cuoio e riservato a bambine e bambini di età compresa tra cinque e dieci anni. Una prima fase che ha visto una straordinaria partecipazione di società e di atlete e atleti, che si sono cimentati in tre prove di corsa campestre. Nel complesso, infatti, sono state 19 le società sportive coinvolte. Per un totale di quasi 300 i partecipanti alle tre gare di Castelfiorentino, San Miniato e Fucecchio. Suddivisi tra Pulcini (nati e nate nel 2018), Esordienti A (2016/2017), Esordienti B (2014/2015) ed Esordienti C (2012/2013), maschili e femminili.

Per ogni categoria sono stati premiati i primi dieci atleti. Le classifiche, suddivise per categoria, sono consultabili sui siti internet dei comitati Uisp organizzatori: www.uisp.it/empoli e www.uisp.it/zonadelcuoio.

«È stato un bel momento di festa - spiega Arianna Poggi, presidente Uisp Empoli Valdelsa - il palazzetto pieno e bambine e bambine sorridenti a ritirare la loro medaglia. Abbiamo deciso di investire tempo e risorse nell’organizzazione di eventi sportivi per dare l’occasione ai più piccoli di gareggiare, di misurarsi e soprattutto divertirsi praticando uno sport. Un grande grazie va ai tanti volontari che si impegnano per lo svolgimento del Criterium, di entrambi i comitati Uisp».

Per quanto riguarda le società, la classifica delle affiliate Uisp è stata stilata sommando i punteggi acquisiti da atlete e atleti tesserati Uisp nelle diverse prove. Al primo posto si è piazzata l’Atletica Fucecchio con 1.865 punti, al secondo la Polisportiva I’Giglio con 810 punti e al terzo l’Atletica La Rocca con 733 punti. Le altre società partecipanti sono state Podistica Empolese, Montesport Montespertoli, Podistica Castelfranchese, Gs Castelquarto, Atletica Calenzano, Atletica Futura, Uisp Scandicci, Gregge Ribelle, Polisportiva Firenze Triathlon, San Giuliano Sport, Atletica Castello, Atletica Prato, Acsi Atletica Sport Toscana, Polisportiva Valdera e Asd Pontedera Atletica.

«Siamo davvero molto felici e soddisfatti - afferma Antonio Bottai, presidente Uisp Zona Cuoio - di questo Criterium, frutto della collaborazione tra comitati e con le società sportive affiliate. Anche quest’anno abbiamo avuto una partecipazione straordinaria e questo non può che confermare l’ottimo lavoro svolto da tutte e tutti per dare la possibilità a bambine e bambini di fare sport e divertirsi in un clima di socialità e aggregazione».

Bambine e bambini si sono cimentati in gare di corsa campestre in tre diverse occasioni. Per i Pulcini la lunghezza della gara è stata di 150 metri, per gli Esordienti A di 200 metri, per gli Esordienti B di 500 metri e per gli Esordienti C di 750 metri. La prima giornata di Criterium si è tenuta domenica 26 novembre a Castelfiorentino, la seconda domenica 10 dicembre a San Miniato e la terza sabato 16 dicembre a Fucecchio. Le gare sono state organizzate grazie all’impegno e alla collaborazione delle tre società ospitanti: Polisportiva I’Giglio, Atletica La Rocca e Atletica Fucecchio.

Terminata questa prima fase invernale, il Criterium Uisp 2023/2024 ripartirà in primavera con le gare su pista. Il palinsesto prevede diverse discipline: salto in lungo, vortex, peso, corsa (50 mt, 100 mt, 200 mt e 400 mt), pallina (150 gr o 200 gr), marcia e salto in alto. Gli appuntamenti sono previsti per il 6 aprile a San Miniato, il 20 aprile a Castelfiorentino, l’11 maggio a Baccaiano e il 2 giugno a Fucecchio. La premiazione finale si terrà l’8 giugno.

Fonte: Uisp Empolese Valdelsa - Ufficio stampa