Delicata operazione per l'anziana rapinata al sottopasso della stazione di Empoli

È tornata a casa l'anziana vittima di una rapina al sottopasso della stazione di Empoli nel weekend dell'Epifania. A dirlo è Manuela Mussetti, la figlia dell'ottantatreenne Carla Niccolai.

L'anziana si è vista ricostruire l'omero e tre tendini rotti dopo 9 giorni. Un'operazione importante dalla quale l'anziana è uscita provata e senza fiato.

Proseguono intanto le indagini per trovare i 4 minori non residenti a Empoli che hanno compiuto la violenta rapina. Gli agenti del commissariato empolese stanno confermando gli elementi ricavati per raggiungere le identità dei minori. Anche il questore Maurizio Auriemma si è interessato al caso, del quale ha parlato con la sindaca Brenda Barnini durante la visita agli uffici di piazza Gramsci in occasione del saluto ai nuovi agenti.