Derubato e percosso, la disavventura di un turista straniero sull'Amiata

Un turista straniero è stato aggredito e derubato da alcuni giovani nel territorio comunale di Castel del Piano, alle pendici del Monte Amiata.

Il fatto è accaduto lo scorso 10 dicembre, ma è stato reso noto solo adesso dalla forze dell'ordine, dopo l'arresto dei presunti rapinatori e aggressori.

L'uomo si sarebbe perso nel centro grossetano perché non riusciva a trovare la struttura doveva aveva prenotato le vacanze con la famiglia. Dopo essersi fermato per chiedere la direzione a una ragazza, questa gli avrebbe detto di aspettare, per poi andare a chiamare gli altri complici che, proprio con l'aiuto della ragazza a fare da palo, lo avrebbero aggredito e derubato di soldi e cellulare.

I tre sono stati riconosciuti e messi agli arresti domiciliari, mentre una quarta persona risulta indagata.