Mantellassi ha l'appoggio di Pd, Azione e Sinistra Italiana: presentata la coalizione

Al Dopolavoro Ferroviario di Empoli Alessio Mantellassi, candidato sindaco del centrosinistra per le elezioni comunali di Empoli, ha presentato la coalizione a suo sostegno, che coinvolge Pd, Sinistra Italiana e Azione. La discussione all'interno della coalizione ha riguardato vari temi di massima sul governo della città, con molte proposte che erano già state fatte sue ai tempi in cui Mantellassi non era stato insignito formalmente della candidatura.

Per i partiti erano presenti: Simone Falorni, segretario comunale Pd Empoli, Luca Ferrara, segretario comunale Empoli in Azione, Massimo Marconcini, Sinistra Italiana Empoli, Diana Kapo, segretaria provinciale di Firenze di Sinistra Italiana, Jacopo Mazzantini, segretario Pd Empolese Valdelsa, Anna Piu, responsabile organizzazione Sinistra Italiana, Salvatore Gurrieri, direttivo metropolitano Azione.

Il Patto per Empoli che è stato firmato quest'oggi stabilisce su molti punti le linee guida dell'azione di governo su cui elettori e simpatizzanti potranno già confrontarsi nei prossimi 4 incontri organizzati in giro per Empoli (il 25 gennaio al Dopolavoro Ferroviario sulla cura della città e sulla sicurezza, il 1 febbraio al Minimal Teatro su ecologia e mobilità sostenibile, il 5 febbraio alla Sala delle Rose del Pozzale su dignità, salute e welfare, il 12 febbraio alla Vela di Avane su comunità, sport e cultura).

Dopo la conferenza stampa Mantellassi, Falorni, Ferrara e Marconcini si sono recati al cippo di viale IV Novembre, monumento in onore dei caduti in guerra realizzato da Gino Terreni, per omaggiare con un mazzo di rose rosse il ricordo dei caduti e in nome della pace.

Ecco in sintesi i temi elaborati dalla coalizione:

Lavoro e sviluppo

Empoli allo stato attuale ha uno dei tassi di disoccupazione tra i più bassi della Toscana, lavorano in 6mila aziende ben 20mila persone. Il sostegno allo sviluppo economico e industriale passa dallo sviluppo delle aree industriali come Villanova e Terrafino, con manutenzioni e welfare aziendale.

Sport

Il supporto allo sport arriva tramite l'investimento all'infrastruttura comunale. Si è parlato del rinnovo e dell'efficientamento della piscina con i privati, oltre alle sfide dello stadio comunale Castellani "da cogliere con forza". In futuro la discussione verterà anche su un palazzetto più grande.

Centro e frazioni

"Sono stati 10 anni importanti con un investimento su centro storico", spiega Mantellassi. I prossimi 5 dovranno riguardare anche le frazioni, con interventi diffusi e un assessorato dedicato alle frazioni. Si punterà a servizi pubblici e privati, un avvicinamento dell'Urp, punti prestiti della biblioteca e commercio locale nelle frazioni.

Continuerà il lavoro per il cantiere del teatro e la visione di un rinnovato Palazzo Ghibellino aperto alle arti. Piazza Farinata vedrà anche l'ampliamento del Museo della Collegiata, per un centro concepito anche come traino della cultura della città. Questi luoghi serviranno a far crescere i tanti eventi già esistenti in città. Un occhio di riguardo anche per il Palazzo delle Esposizioni, da migliorare a livello estetico.

Il centro andrà rilanciato con una valutazione di fattibilità per ristrutturazioni delle abitazioni del centro storico ai fini di un recupero edilizio degli immobili.

Ambiente

Continuerà il lavoro per la forestazione urbana, con alberi piantati in città. Già su carta un'idea per un Parco urbano nel quartiere di Santa Maria, convertendo anche a verde aree edificabili oltre al verde privato incolto fruibile. L'agricoltura servirà anche per la messa in sicurezza del territorio, con progetti di agricoltura sociale sostenibile.

Cura del territorio e sicurezza

Mantellassi punta ad aumentare le risorse a disposizione per le manutenzioni e la cura del verde, con una riorganizzazione della macchina del personale che possa efficientare questi processi. "Sicurezza è decoro", ha affermato, e le manutenzioni delle aree come piazza Don Minzoni, viale Buozzi, il parco della Rimembranza e piazza Matteotti sono essenziali. A questo si somma il potenziamento delle forze dell'ordine.

Infrastrutture

Si proseguirà la circonvallazione Sud, proseguendo da Carraia per arrivare dopo Ponzano fino a Empoli Est. La strada parallela a via Sanzio nascerà a servizio del polo scolastico, e vedrà l'ampliamento del sottopasso ferroviario in quell'area. Lanciata anche l'idea di un parcheggio sotterraneo vicino al centro della città per aumentare i posti auto.

Fondamentale per Empoli sarà anche la capacità di attrazione degli investimenti oltreché di intercettare possibilità di sviluppo, finanziamenti e prospettive di crescita offerte dalla comunità europea. A tal fine si propone l’istituzione di una specifica delega per un assessorato a progetti e finanziamenti europei.

Sanità

Continua la difesa territoriale delle strutture esistenti, nascerà poi la nuova Casa della Salute a Empoli Est. Per quanto riguarda il San Giuseppe, massima attenzione al lavoro dei sanitari e difesa del pronto soccorso.

Le dichiarazioni dei partiti

Per il segretario Pd Simone Falorni il lavoro della coalizione di Empoli "è un buon esempio da seguire su altre realtà". Per l'omologo di Empoli in Azione, Luca Ferrara, "l'auspicio è che questo percorso sia valido per i prossimi 5 anni, e non si esaurisca da qui al momento delle elezioni". Massimo Marconcini, assessore della giunta Barnini in quota Sinistra Italiana, "c'è un ritorno a una coalizione di partiti, con un clima costruttivo di tutte le forze. Vogliamo creare un altro circolo di Sinistra Italiana a Empoli per supportare la nostra presenza e rafforzare la coalizione. Auspico che sia presente anche Europa Verde, per replicare la coalizione 'rossoverde' anche in questa esperienza.

Italia Viva non era presente, e si è sganciata dall'imprenditore Simone Campinoti negando l'apparentamento con il centrodestra. La porta è aperta al partito di Renzi?

"La coalizione che nasce è questa, quando nasce una coalizione ci deve essere un confronto franco. Non esprimo chiusure con nessuno, sono aperto ben volentieri alla discussione. Poi la decisione di un allargamento la faremo faremo tutti e 4 insieme". Rimane aperta comunque la porta per soggetti civici che entreranno in coalizione, e sicuramente ci saranno altre liste elettorali pro-Mantellassi a carattere civico.