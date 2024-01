Fiorentina a Empoli, il candidato Mantellassi: "La scelta è dell'amministrazione attuale. Per me non è possibile dire sì"

Alessio Mantellassi, candidato sindaco del centrosinistra per le elezioni comunali di Empoli, alla presentazione della coalizione estesa a Pd, Sinistra Italiana e Azione, ha parlato anche della questione dello stadio Carlo Castellani, sul quale è nata la disputa per la possibilità di un uso anche da parte della Fiorentina durante i mesi dei lavori all'Artemio Franchi. Possibilità che poi è stata negata dalla sindaca Brenda Barnini in varie occasioni.

Azione è stata possibilista verso la decisione, Mantellassi come si esprime?

"Ogni realtà porta un approccio specifico, c'è stata una sintesi su temi di governo. Ritengo che questo tipo di scelta dovrà essere affrontato dall'amministrazione Barnini, perché i tempi per la decisione rientrano nel mandato dell'amministrazione attuale. Io la penso così: non ci sono le condizioni per un sì. Condivido che non si debba mai avere un approccio ideologico come dice Azione, da amministratore metto da parte le questioni da tifoseria e discuto le questioni sul tavolo. In questo momento ci sono concrete problematiche sul tavolo, ora non è possibile dire di sì. Avremmo una mole di tifosi importante che ci paralizzerebbe la città, ci sono le preoccupazioni del commercio che faccio mie come quelle dei residenti e questioni di sicurezza e gestione dell'evento".

Elia Billero