Firenze Fiera: il punto sulle prospettive future

Rispondendo in Aula ad una interrogazione sul futuro di Firenze Fiera, presentata dal consigliere regionale Marco Stella (Forza Italia), l’assessore regionale Leonardo Marras ha spiegato di “non aver ancora effettuato tutti gli approfondimenti necessari. Quello che posso anticipare è che sarà necessario un piano industriale da parte della società, mentre le offerte ricevute sono inadeguate per non aver presentato un piano finanziario credibile. Riteniamo di poter elaborare un piano di rilancio in tempi brevi e in sinergia con Pitti”.

Marco Stella ha chiesto “di governare in modo adeguato i processi di rinnovamento, perché non credo sia credibile la società attuale. Emergono molti elementi di criticità rispetto ad una vicenda drammatica. Noi – ha aggiunto - dobbiamo cercare di dismettere le partecipate così come si evince dal monito che ci arriva dalla Corte dei Conti e non effettuare ulteriori investimenti pubblici. Senza contare che si è investito sulla persona sbagliata per la guida della società, mentre occorre una grande serietà per il futuro se vogliamo realmente rilanciare le politiche industriali di Firenze Fiera”.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana