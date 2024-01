Franco Marinoni, direttore Confcommercio Toscana, sul bando per la sicurezza di Comune e CCIAA di Firenze

“Confcommercio denuncia da tempo una situazione che sul versante della sicurezza ormai è diventata insostenibile, per gli imprenditori ma anche per la tenuta sociale della città. Da subito abbiamo trovato nel Comune di Firenze una sponda importante per ottenere più attenzione da parte di Prefettura e Governo – e lo dimostra il rafforzamento del presidio delle forze dell’ordine, che contiamo venga ulteriormente implementato. Ora, al sostegno dell’amministrazione si aggiunge quello altrettanto importante della Camera di Commercio, che in quanto “casa delle imprese” non poteva restare a guardare. Il presente bando rappresenta un gesto concreto di solidarietà per gli imprenditori, che troppo spesso si sentono lasciati soli di fronte alla criminalità. Soli anche ad affrontarne le spese, sia quando si tratta di riparare i danni subiti sia quando è necessario rafforzare le misure di sicurezza e prevenzione”

Fonte: Ufficio stampa