La Lega fucecchiese incontra i cittadini

Nonostante la Lega Salvini Premier sia una forza politica che esprime il Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, e abbia una forte rappresentanza nel Governo della Repubblica Italiana con un Ministro del calibro di Giancarlo Giorgetti, reggente il Dicastero dell'Economia e delle Finanze; nonostante sia presente sia alla Camera dei Deputati (di cui ha la Presidenza con Lorenzo Fontana), che al Senato della Repubblica con consistenti gruppi parlamentari; nonostante guidi numerose e importanti Regioni d'Italia, tante province e tanti Comuni; nonostante anche nella nostra Toscana esprima un Parlamentare Europeo, l'On. Susanna Ceccardi, un consistente Gruppo Consiliare Regionale, guidato da Elena Meini ed esprima un Vicepresidente del Consiglio Regionale nella persona di Marco Casucci; nonostante abbia numerosi sindaci, tra cui quello di Montecatini Terme, Luca Baroncini (anche segretario regionale del Carroccio in Toscana), numerosi consiglieri comunali di cui uno di Fucecchio, Marco Cordone, ricopre anche il ruolo di Consigliere Nazionale dell'ANCI e di Vicepresidente di AICCRE Toscana; nonostante la Lega nella Città del Padule, sia presente costantemente sul territorio, qualcuno che crede di fare opinione, continua in maniera piuttosto provinciale e strumentale, a ignorarla come se fosse una listarella qualsiasi, venuta con la piena dell'Arno e negando la sua esistenza in un Comune altamente strategico come Fucecchio.

Auspichiamo che tanti cittadini aprano gli occhi e si accorgano che la presenza della Lega nel panorama sociopolitico fucecchiese rappresenta un valore aggiunto. Con questi presupposti, una delegazione del Carroccio, guidata dal suo segretario Marco Cordone, incontrerà mercoledì 17 gennaio dalle 9 alle 12 i cittadini sui problemi del territorio presso un'apposita postazione in piazza XX Settembre, all'ingresso del mercato settimanale (in caso di pioggia ci troveremo sotto la tettoia di un noto bar che si affaccia sul mercato).

Fonte: Ufficio stampa