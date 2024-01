Montblanc, lavoratori in sciopero contro la revoca delle commesse Z Prduction

Mercoledì 17 i lavoratori in appalto del marchio Montblanc saranno in sciopero davanti alla sede di Richemont, in via delle Nazioni Unite 11 a Scandicci, nell'ambito della vertenza contro la revoca delle commesse alla Z Production di Campi Bisenzio che pone il rischio di perdere oltre 50 posti di lavoro sul territorio e che li ha visti occupare le luminarie di via Tornabuoni insieme ai lavoratori ex-GKN e scioperare davanti al negozio del brand nelle settimane prima di Natale.

Fonte: Ufficio stampa