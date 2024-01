Multiutility, Mantellassi: "Favorevoli assieme ad acqua pubblica. Quotazione in borsa? Apriremo discussione"

Alessio Mantellassi, candidato sindaco del centrosinistra per le elezioni comunali di Empoli, alla presentazione della coalizione estesa a Pd, Sinistra Italiana e Azione, ha parlato anche di Multiutility e di servizi pubblici, menzionando il fatto che la coalizione è favorevole al mantenimento dell'acqua sotto il controllo degli enti pubblici.

Come possono coesistere i temi della multiutility e dell'acqua pubblica?

"Sono percorsi che esistono già, nel 2021 il Consiglio comunale di Empoli approva una delibera per iniziare la riacquisizione delle quote private dell'acqua pubblica. Nel 2022 comincia il percorso verso una holding pubblica toscana per il controllo dei servizi pubblici, quindi acqua, rifiuti, gas. Le cose possono stare insieme in questa forma. Il controllo dei tre servizi pubblici mette insieme e rafforza il controllo pubblico delle aziende".

E il tema della quotazione in borsa, molto dibattuto e avversato dai comitati?

"Noi vogliamo che la multiutility abbia un investimento massiccio per il territorio. Apriamo una discussione su tutti gli strumenti utili per questo investimento. La quotazione non è un tema da decidere stasrra, ma è un tema futuro, su cui parteciperemo".

