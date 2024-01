Nuovo formato per la Supercoppa Italiana in programma dal 18 gennaio

La Supercoppa italiana 2023, in programma dal 18 al 22 gennaio 2024, avrà un nuovo formato rispetto a quello che abbiamo imparato a conoscere fino a oggi. Saranno infatti quattro le squadre coinvolte in quella che da tradizione cestistica viene chiamata final four. Due semifinali e una finale che si giocheranno allo stadio dell’Università Re Sa’ud di Riad, in Arabia Saudita.

È la prima edizione in assoluto a vedere la partecipazione di quattro squadre dal 1988, anno della sua fondazione. Da allora sono state 35 le edizioni giocate e la Juventus vanta il primato di vittorie (9) davanti a Milan e Inter, entrambe a quota 7. Seguono Lazio (5), Roma e Napoli (2), Sampdoria, Parma e Fiorentina (1). Interessante notare come il vincitore del torneo sia spesso il club campione d’Italia: sono infatti 24 contro 9 le edizioni in cui i vincitori dello scudetto hanno poi alzato la Supercoppa al cielo. In soli due casi, invece, la squadra vincitrice è stata la finalista di Coppa Italia.

Nell’edizione in corso parteciperanno Napoli, Inter, Lazio e Fiorentina. I primi, vincitori della Serie A 2022-23, dovranno affrontare la Fiorentina, finalista di Coppa Italia, nella prima partita in programma giovedì 18 gennaio alle ore 22:00. Dall’altra parte del tabellone troviamo i nerazzurri, vincitori dell'ultima Coppa Italia e già usciti trionfanti dalla Supercoppa nelle ultime due edizioni, contro la Lazio di Maurizio Sarri, qualificati grazie al secondo posto della scorsa stagione.

Nonostante le statistiche ci indichino chiaramente una certa tendenza alla vittoria per la squadra campione d’Italia, le quote dei principali bookmakers non sembrano prenderne atto. Complice l’andamento in campionato dei partenopei, molto sotto le aspettative, e il contemporaneo primo posto indiscusso dell’Inter, ma sembra che sia proprio la squadra di Simone Inzaghi ad essere favorita per la vittoria finale.

Dopo una rapida consultazione delle migliori app per scommesse, notiamo che le quote per l'Inter vincente oscillano fra l’1.80 offerto da Eurobet e il 2.00 di Snai. Di contro, le quote Antepost/Vincente sul Napoli sono offerte a 3.50 da Sisal, 3.75 da Eurobet e 4.00 da Snai. Meno chance di vittoria per le altre due, offerte a 6.00 per quanto riguarda la Fiorentina e 6.50 per la Lazio. Le quote per le partite di semifinale non possono che confermare i numeri appena elencati: l’Inter vincente sulla Lazio viene bancata a 1.33, così come il Napoli vincente contro la Fiorentina viene pagato 1.75 volte.

Dunque, non rimane altro da fare che provare a fare il nostro pronostico sulle partite in programma. Per aiutarti nell’effettuare al meglio la tua previsione, ecco alcuni dati interessanti: l’Inter ha vinto l’ultimo titolo di Supercoppa nel 2022, mentre per la Fiorentina la prima e unica vittoria risale al 1996, anno d’esordio. Non è stata però l’unica partecipazione dei Viola alla competizione: la seconda e ultima presenza della squadra toscana risale al 2001, quando in campo c’erano Francesco Toldo, Angelo Di Livio, Enrico Chiesa, Manuel Rui Costa e Nuno Gomes...altri tempi.

La Lazio, invece, ha recentemente vinto le edizioni 2017 e 2019, entrambe le volte con Simone Inzaghi in panchina e, fatalità del caso, avversario diretto dei biancocelesti nella seconda semifinale in programma. Per il tecnico piacentino, già detentore del record di vittorie in Supercoppa italiana insieme a Fabio Capello e Marcello Lippi, sarà l’occasione per scavalcare i colleghi e portarsi da solo in testa alla classifica. Un’eventualità molto concreta che di certo non si farà sfuggire.

L’unica che potrebbe rovinare i piani dell’ex attaccante laziale è il Napoli, che però sembra tutt’altra squadra rispetto allo scorso campionato. Rudi Garcia prima e Walter Mazzarri poi non sono riusciti a smuovere i giocatori Azzurri, forse sazi dello storico scudetto ottenuto lo scorso anno. Non sono passati molti anni dall’ultima finale giocata (2020), ma sono passati oramai dieci anni dall’ultimo successo in Supercoppa. Era il 2014 quando il Napoli di Higuain, Hamsik, Mertens, Callejon e Koulibaly si opposero alla Juventus campione d’Italia uscendone vincitori ai titi di rigore dopo l’esaltante 2-2 ai tempi supplementari. L’augurio che ci facciamo noi amanti del calcio è di assistere a un’altra esaltante finale, a prescindere da quale squadra alzerà la coppa al cielo.