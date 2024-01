Un uomo di circa 80 è morto nel tardo pomeriggio di oggi, martedì 16 gennaio, in via del mazzetta a Firenze.

L'uomo è stato urtato da un'auto guidata da un novantenne. Lo ha comunicato il Comune di Firenze, la cui polizia municipale sta effettuando i rilievi per accertare l'intera dinamica.