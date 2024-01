Premio Letterario Capannese, torna il concorso culturale tra Montopoli e Torella dei Lombardi

L'Associazione Culturale Capannese indice il XIX Premio Letterario Capannese "Renato Fucini" edizione 2024, in collaborazione e col patrocinio dei Comuni di Montopoli in Val D'Arno (PI) e di Torella dei Lombardi (AV).

MODALITA DI PARTECIPAZIONE

Il concorso in lingua italiana è aperto a tutti gli scrittori italiani e stranieri. L'invito a partecipare non comporta nessun obbligo a carico dell'organizzazione, né rimborsi spese nei confronti dei concorrenti; inoltre, l'organizzazione non risponde di eventuali ritardi o disguidi postali. L'organizzazione si riserva di scegliere quali elaborati includere e quali escludere dall'antologia.

a) La partecipazione prevede l'invio di un elaborato inedito tramite posta elettronica all'indirizzo: ascapanne@libero.it;

b) Ogni partecipante dovrà inviare due copie dell' elaborato. Una copia contenente solo il titolo e l'altra contenente il titolo e i dati anagrafici (luogo e data di nascita), indirizzo di residenza, n. telefonico e indirizzo e mail. Si prega di inviare una e-mail per sezione. Non verranno accettate e-mail contenenti elaborati di sezioni diverse

c) Gli elaborati dovranno essere redatti in formato WORD oppure Open Office, carattere. Times New Roman dimensione carattere 12. Saranno presi in considerazione solo gli elaborati pervenuti in tale formato.

d) 1 partecipanti potranno scegliere fra le seguenti sezioni:

SEZIONE A Racconto Adulti (partecipanti con età superiore al 18 anni)

Tema: "Un momento particolare"

Lunghezza: Massimo 60 righe (circa 3600 caratteri spazi esclusi) Il racconto può essere di qualunque genere letterario.

SEZIONE B Poesia Adulti

(partecipanti con età superiore ai 18 anni) Tema libero. Lunghezza Libera.

SEZIONE C-Bacconto Ragazzi

(partecipanti con età inferiore al sä anni) Tema: "Un momento particolare"

Lunghezza: Massimo 60 righe (circa 3500 caratteri spazi esclusi)

Il racconto può essere di qualunque genere letterario.

SEZIONE D-Poesia Ragazzi

(partecipanti con età inferiore al 18 anni) Terna Libern. Langhezza Libera.

SEZIONE E-Scuole Primarie

Racconti e/o poesie collettivi

Racconti e/o poesie scritte da singoli alunni (L'eventuale premio verrà comunque assegnato alla scuola di provenienza di provenienza e non al singolo/i autori)

e) Ogni partecipante può inviare fino a n. 3 elaborati per ogni sezione. Gli elaborati dovranno pervenire entro il 21 giugno 2024.

> L'iscrizione al bando di concorso è completamente gratuita per tutte le sezioni.

> I lavori premiati saranno pubblicati in un'antologia. Oltre ad essi, saranno pubblicati in tale raccolta, anche i lavori ritenuti piu meritevoli.

> Il giudizio della giuria è insindacabile.

> Per quanto concerne la Cessione dei Diritti, si ricorda che Colui che invia l'elaborato cede i diritti d'autore all'Associazione Culturale Capannese la quale può, a sua discrezione, pubblicare l'elaborato.

> Ogni partecipante deve fornire l'autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo quanto prescritto dalla legge sulla privacy.

> La premiazione si svolgerà sabato 30 novembre 2024 presso Cinema Teatro Don Enzo Terreni, Via Fonda 3, Capanne (PI). Il premio dovrà essere ritirato dal diretto interessato, in caso contrario da un rappresentante delegato dal vincitore. L'esito del concorso verrà comunicato tramite posta elettronica personale a tutti i partecipanti.

> Per la presentazione degli elaborati è NECESSARIO scrivere PRIMA il cognome e poi il nome. Per la "SEZIONE E" è NECESSARIO inviare l'elenco degli alunni in ordine alfabetico mettendo prima il cognome e poi il nome.

Per ulteriori informazioni rivolgersi ai seguenti contatti: Tel 335-373688 (Sig. Raffaele Di Lorenzo)

ASSOCIAZIONE CULTURALE CAPANNESE

Via Nazionale. 84-56020 Capanne (Pi)

ascapanne@libero.it http://www.ascca.eu/