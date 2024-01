Ruba borsello del giornalaio e per scappare gli morde un dito della mano, arrestato a Firenze

Ieri sera, con l’accusa di rapina impropria, la polizia di Firenze ha arrestato, nella centralissima piazza Santa Croce, un cittadino magrebino di 33 anni.

Intorno alle 19.30, un edicolante sarebbe uscito qualche istante dalla sua postazione di lavoro per salutare un paio di conoscenti.

Proprio in quel momento, un uomo sarebbe entrato nell’edicola afferrando al volo il borsello lasciato incustodito dal legittimo proprietario, con all’interno una trentina di euro.

Quest’ultimo, resosi conto dell’accaduto, avrebbe cercato quindi di riprendersi il maltolto, ma di tutta risposta, tra uno spintone e l’altro, sarebbe stato morso dal malintenzionato a un dito della mano.

Con l’aiuto dei suoi amici la vittima è tuttavia riuscita a fermarlo e a dare l’allarme al 112Nue.

La volante è subito intervenuta, mettendo così definitivamente un punto alla vicenda.

L’edicolante è stato poi soccorso e medicato direttamente in strada dai sanitari del 118.

Per quanto riguarda invece l’arrestato, durante il controllo gli agenti lo hanno sorpreso con addosso 5 orologi di marca, ognuno del valore di circa 500 euro e con ancora attaccato il cartellino di vendita.

Gli investigatori hanno sequestrato quanto rinvenuto, in attesa di accertarne la legittima provenienza, mentre per il 33enne, già noto alle forze di polizia, è scattata al momento anche una denuncia per ricettazione.

Fonte: Questura di Firenze