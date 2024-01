Sanità: ai consiglieri materiale Avis per sensibilizzare alla donazione del sangue

Avis Toscana ha consegnato a tutti i consiglieri regionali una shopper, con materiale informativo e gadget, per rilanciare la campagna di sensibilizzazione, ideata per invitare i cittadini toscani alla donazione di sangue e che nei giorni scorsi è risultata vincitrice della seconda edizione del premio “La Toscana che fa bene”, bandito dal Corecom in collaborazione con il Centro servizi volontariato Toscana (Cesvot), per premiare la migliore campagna di comunicazione sociale realizzata nel 2022/2023 a livello regionale.

Sui banchi dell’Aula, ogni consigliere regionale ha trovato una shopper contenente una borraccia, un calendarietto da tavola, un volantino informativo sulla donazione di sangue, il bilancio sociale in pillole di Avis e un libro sul terzo settore. Un modo per investire i consiglieri regionali del ruolo di ambasciatori di Avis nel compito di sensibilizzare i cittadini della nostra regione a donare sangue.

“Trovate sui vostri banchi sacche lasciate da Avis Toscana, che ci invita a riflettere sull’importanza della donazione di sangue e di plasma”, ha detto il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, in apertura dei lavori d’Aula di oggi. Il presidente ha ricordato che “un’iniziativa simile l’avevamo fatta in passato con ‘Fratres’. Ringrazio le volontarie e volontari per l’impegno che ci mettono, senza il loro lavoro tutto questo non sarebbe possibile, e anche le cittadine e i cittadini toscani che donano. È un’idea che abbiamo avuto qualche giorno fa, quando abbiamo premiato il bando del Corecom, che Avis Toscana si è aggiudicato quest’anno. ‘Mettiti in gioco, dona il sangue. Dipendeva solo da me’, è un video molto bello, vi invito a farlo circolare, perché penso sia il modo migliore di ringraziare tutti i volontari. A nome di tutti voi ho ringraziato l’Avis e tutte le associazioni impegnate in questo campo. Il nostro è un grazie collettivo da parte di tutta l’assemblea legislativa”.

A margine della seduta, la presidente di Avis Toscana, Claudia Firenze, ha detto che “con l’impegno che abbiamo messo in campo con l’ultima campagna di comunicazione e il premio che per questa ci è stato riconosciuto dal Corecom credo non ci sia modo migliore di aver cominciato questo nuovo anno. Nel 2023 le donazioni hanno tenuto, ma venivamo da un 2022 abbastanza tragico, quindi non dobbiamo adagiarci, ma guardare avanti e rimboccarsi le maniche per far sì che le donazioni di sangue e plasma aumentino rispetto all’anno scorso”.

“Il premio ricevuto dal Corecom – ha aggiunto – ci ha riempito d’orgoglio. Non ci fermiamo qui e nel 2024 porteremo avanti molte iniziative di sensibilizzazione. In questo contesto ci è sembrato doveroso offrire in omaggio ai consiglieri regionali il merchandising della nostra campagna comunicativa”. “Un dato particolarmente positivo – ha concluso - è quello che riguarda i nuovi soci, che sono in crescita rispetto al passato e la cui maggioranza è composta da giovani, a loro volta rappresentati in maggioranza da donne. Questo ovviamente ci fa ben sperare per il futuro e a noi spetta il compito di parlare con loro senza moralismi, ma con messaggi semplici e chiari”.

Fonte: Consiglio Regionale della Toscana