Soprano, ex ad di Trenitalia, si è costituito a Rebibbia

Vincenzo Soprano, amministratore delegato di Trenitalia nel periodo in cui avvenne la strage di Viareggio, si è costituito nel carcere di Rebibbia, a Roma, dopo la sentenza della Cassazione che ne ha reso definitiva la condanna a 4 anni e 2 mesi nell'ambito della vicenda lega alla strage ferroviaria della stazione di Viareggio.

"Non è da sistema giudiziario equo - ha commentato il suo difensore, l'avvocato Alberto Mittone - che una persone vada in carcere dopo 15 anni per una fattispecie colposa".