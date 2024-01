Giovedì 18 gennaio torna al Circolo Arci Petroio il progetto Oh Per Bacco in collaborazione con la Fondazione “Dopo di Noi” di Empoli.

Per una sera a settimana i camerieri dell'Osteria saranno i ragazzi e le ragazze seguiti dalla Fondazione tramite i percorsi di inclusione che portano avanti con equipe di professionisti e grazie al supporto degli Enti Locali e di soggetti privati.

Si tratta di un progetto già esistente al Circolo Arci Petroio, poi interrotto a causa della pandemia e dal 2024 riprogrammato in una veste nuova.

Infatti i volontari del Circolo Arci hanno deciso di aprire le porte dell'Osteria una sera in più a settimana, rispetto alle consuete aperture, per permettere di dare spazio e valore al lavoro delle persone, che durante il loro operato in compartecipazione tra staff del Circolo ed educatori vivranno nel pratico la gestione di una sala di un ristorante.

Il Circolo Arci di Petroio è felice di poter riprendere questa attività che si coniuga perfettamente tra i valori di socialità e condivisione che da sempre i volontari portano avanti.

Per l'apertura di giovedì 18, la serata sarò arricchita dalla performance a cura del podcast “Marchette Letterarie” che ci accompagneranno tramite un fil rouge di letture, alla scoperta di vite e paesaggi, oltre la quotidianità.

Vi aspettiamo da giovedì 18 gennaio al Circolo Arci Petroio (Via Villa Alessandri 3, Vinci)

Ingresso riservato ai soci ARCI (gradita la prenotazione al numero 3470572392

Fonte: Ufficio Stampa