Una serata speciale per aiutare i Circoli Arci alluvionati

Cinque cori, per una voce sola, in aiuto dei Circoli Arci colpiti dall'alluvione. Sarà una serata davvero speciale quella del prossimo Venerdì 19 gennaio che segnerà la prima data del 2024 per il Brillante – Nuovo Teatro Lippi, organizzata da Arci Firenze.

Lo scorso novembre il nostro territorio è stato colpito da un'alluvione i cui danni, passata l'emergenza, si continuano a contare e si stanno facendo sentire in tutta la zona della piana fiorentina, a Campi Bisenzio e non solo. Le Case del Popolo e i Circoli Arci, con i propri volontari, nei giorni dell'emergenza sono stati fra i primi ad attivarsi, mettendo a disposizione di tutti e tutte spazi, cucine, pasti caldi, mani e braccia. I Circoli Arci Rinascita e Dino Manetti di Campi Bisenzio, per esempio, hanno preparato e fornito oltre 2000 pasti al giorno per circa 10 giorni, fungendo da punto di riferimento per tutta la zona alluvionata e di supporto per i tanti volontari intervenuti in aiuto alla popolazione campigiana. Altri Circoli però hanno subito ingenti danni alle proprie strutture proprio a causa degli allagamenti, del fango e del vento di quei giorni e così è nata l'idea di organizzare un evento speciale di raccolta fondi al Brillante - Nuovo Teatro Lippi a partire dalla splendida collaborazione che da sempre esiste fra l'Arci Firenze e i cori popolari del territorio.



Choreos, Le Musiquorum, Mnemosine, Mirincoro e Ribelli in Cor, saranno i 5 gruppi protagonisti dell'evento “Una Sola Voce” e si alterneranno sul palco del “Brillante” il prossimo Venerdì 19 gennaio, a partire dalle 21:30. L'ingresso alla serata sarà ad offerta libera e l'intero ricavato della serata organizzata da Arci Firenze sarà destinato a sostenere i Circoli Arci che hanno subito danni a causa dell'alluvione di inizio novembre 2023.



LE BIOGRAFIE DEI CORI PRESENTI ALLA SERATA

Il Coro Mnemosine nasce nel 2008 sotto la guida di Ilaria Savini. Obiettivi del gruppo sono l’approfondimento della tecnica vocale e della tradizione orale italiana, spaziando fra argomenti molto vari e cercando di restituire le peculiarità stilistiche che caratterizzano l’estetica di questi repertori. Il coro si riunisce il giovedì mattina dalle presso il Circolo ARCI San Bartolo a Cintoia a Firenze.

Nato a fine febbraio 2019, Ribelli in cor è il coro del Circolo ARCI "Fra i Lavoratori" di Porta al Prato di Firenze, condotto da Camilla Caparrini. Il coro, fin dalla sua nascita, attraverso la tradizione orale del canto polifonico e la forza travolgente della musica, si impegna a promuovere, diffondere e rilanciare la cultura di lotta e di resistenza.



Il Mirincoro nasce nel 2016 sotto il patrocino dell’ARCI empolese-valdelsa, come coro laico e popolare, aperto a tutte/i, senza alcun limite. Il coro ha innanzitutto una valenza sociale e si propone come esperienza di aggregazione attraverso il canto d’insieme; affronta un repertorio popolare italiano, europeo ed extraeuropeo, attingendo da vari stili e culture musicali e affrontando tematiche diverse; è guidato da Simone Faraoni e Ilaria Savini. Ogni anno organizza la rassegna di cori popolari “Accoraccoro”, ospitata di volta in volta in una diversa Casa del Popolo dell'Empolese.



Le Musiquorum sono un coro di donne formatosi nel 2011 a Firenze in occasione della campagna referendaria (acqua, servizi pubblici, nucleare, legittimo impedimento) con la direzione di Maria Grazia Campus. Il piacere di cantare e il desiderio di occuparsi dei temi sociali e fare politica cantando ha fatto sì che il coro si specializzasse nei canti del lavoro delle donne, canti della tradizione popolare, canti della resistenza, canti sociali. Il coro prova regolarmente presso il circolo ARCI “25 Aprile” di Firenze.



Choreos - Coro Lgbtqia+ Firenze è una formazione nata nel 2018.Composto da persone di tutti gli orientamenti sessuali e identità di genere, si propone come realtà inclusiva e aggregativa, con una missione

politica sulle tematiche della comunità Lgbtqia+. Promuove e organizza incontri corali e spettacoli tematici, per sensibilizzare su sul contrasto all'omolesbobitransfobia, la lotta all'aids, l'attualità e la memoria della persecuzione omolesbobitransfobica. L'associazione Choreos APS ha sede presso il circolo ARCI “25 Aprile” di Firenze.

Fonte: Ufficio Stampa