Via Ridolfi, il 17 gennaio 2024 previste modifiche alla viabilità

Mercoledì 17 gennaio 2024, sono previste modifiche temporanee alla viabilità nei tratti di via Ridolfi compresi fra piazza del Popolo e via Giovanni da Empoli/Via Cavour e fra piazza del Popolo e via Giuseppe del Papa, per permettere lo scarico di una fornitura di arredi all'ex Convitto infermieri. Entrando nel dettaglio, come disposto con ordinanza n. 16 del 16 gennaio 2023 (https://shorturl.at/uFJX1), dalle 7.30 alle 17 di mercoledì 17 gennaio 2024 sono previsti i seguenti provvedimenti di modifica temporanea della viabilità.

Saranno comunque garantiti accesso e fruizione del parcheggio di piazza del Popolo, con uscita su via Giovanni del Papa e via Roma.

In via Ridolfi, è previsto il divieto di transito, nel tratto compreso fra piazza del Popolo e l'intersezione con via Giovanni da Empoli/via Cavour, per tutti i veicoli eccetto quelli necessari all'attività, limitatamente alle effettive necessità di impiego (sarà garantito il traffico pedonale, salvo interromperlo per il tempo strettamente necessario all'esecuzione di operazioni che vedano la movimentazione di carichi di ingenti dimensioni o di operazioni che rendano il transito pedonale non sicuro). In via Ridolfi, nel tratto compreso fra piazza del Popolo e l'intersezione con via Giuseppe Del Papa, è invece prevista l'inversione del senso di marcia, cioè con istituzione del senso unico da piazza del Popolo verso via Del Papa per tutti i tipi di veicoli: il senso unico viene istituito al fine di permettere l'uscita da piazza del Popolo dei mezzi che, attraverso via Del Papa, si immetteranno in via Roma.

Fonte: Comune di Empoli, ufficio stampa