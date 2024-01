Aggressione al personale sanitario, Sostegni: "Giusto rafforzare la costituzione di parte civile delle aziende"

"Il tema è già fortemente all’attenzione della giunta regionale, che ha anche recentemente deliberato per sostenere ulteriormente le vittime di aggressioni in ambito sanitario. In particolare, alcune aziende già procedono a costituirsi parte civile in tutti i casi di aggressione e si tratta quindi di rendere omogenea questa pratica a tutto il territorio toscano, interpretando in questo senso le indicazioni della stessa delibera".

Lo ha detto Enrico Sostegni (Pd), presidente della commissione sanità, intervenendo in aula e dichiarando il voto favorevole del gruppo Dem sulla mozione presentata dalla capogruppo M5S Irene Galletti "In merito alla costituzione di parte civile delle Aziende Sanitarie in caso di aggressione a personale sanitario".

Sostegni ha ricordato che l’impegno della Regione per contrastare il fenomeno delle aggressioni al personale sanitario viene da lontano, che negli ultimi mesi è stato rafforzato e che anche la Commissione sanità del Consiglio ha svolto un lavoro sul tema.

"C’è poi anche un altro tema – ha concluso Sostegni – sarebbe molto importante anche sostenere le spese legali di chi subisce le violenze, un tema complesso ma che aiuterebbe molto l’emersione del fenomeno".

Fonte: Ufficio stampa