Agricoltura sociale, l'incontro della SdS sulle opportunità tra Empolese e Cuoio

Un momento di incontro e confronto tra amministrazioni locali, funzionari delle Regione e associazioni di categoria per riflettere sull'impatto generato e generabile in campo socio sanitario dell'esperienza dell'agricoltura sociale. È quello che la Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa promuove per venerdì 19 gennaio sul tema "Agricoltura sociale: un'opportunità per il nostro territorio". L'incontro, in programma alle 15.30 presso la Vela Margherita Hack di Empoli, sarà aperto all'intera cittadinanza e si concluderà con gli interventi dell'assessora regionale alle politiche sociali Serena Spinelli e della vicepresidente e assessora all'agroalimentare Stefania Saccardi.

L'iniziativa nasce sulla scia di questo realizzato dalla Regione Toscana nel 2022, quando fu deciso di finanziare la sottomisura 16.9 Diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l’assistenza sanitaria, l’interazione sociale, l’agricoltura sostenuta dalla comunità e l’educazione ambientale e alimentare del Psr (Piano di sviluppo rurale), rivolta a gruppi di cooperazione che potessero favorire interventi destinati alla diversificazione aziendale, all’inclusione sociale nonché alla riduzione della povertà e allo sviluppo economico nelle zone rurali. Il bando puntava a costituire partenariati per la realizzazione di progetti dedicati alla multifunzionalità delle imprese agricole, volti a realizzare interventi socio-sanitari ed educativi. La Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa, che aveva già collaborato nella forma di partenariato al precedente bando del 2018, si era già da allora prefissata l’obiettivo di proporsi come soggetto istituzionale per la costituzione a livello zonale di un tavolo dedicato al tema dell’agricoltura sociale. Al nuovo bando si sono presentati e hanno avuto finanziamenti 4 soggetti capofila che insistono sul nostro territorio (Coop. Sinergica, Coop. Sintesi Minerva, Misericordia Empoli, Associazione Cetra). Così, visto il forte interesse, la SdS ha provveduto ad istituire il "Tavolo Zonale di Agricoltura sociale permanente", per poter sviluppare strategie e modalità di coinvolgimento capaci di creare una visione condivisa tra i soggetti interessati e competenze in campo agricolo, sociale e socio sanitario sul territorio. In occasione della prima convocazione del tavolo, avvenuta il 15 maggio 2023, è emersa in maniera esplicita la volontà di organizzare un incontro con la Regione Toscana e gli assessorati coinvolti al fine di consentire un confronto tra i vari attori, ma anche e soprattutto di creare le condizioni affinché il tema dell’agricoltura sociale possa interessare un numero sempre maggiore di imprese agricole e contribuire in maniera forte a sostenere politiche di inclusione, delle quali sia la Società della Salute che gli altri soggetti del territorio possono farsi interpreti. Una volontà che si concretizza nell'incontro in programma venerdì, che rappresenta l'occasione per discutere sulle potenzialità e sull'impatto dell'agricoltura sociale nel nostro territorio.

Fonte: Società della Salute Empolese Valdarno Valdelsa