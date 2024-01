Alluvione, sostegni economici a imprese e commercio: siglato l'accordo sindacale

La Confesercenti Toscana e le organizzazioni regionali dei lavoratori Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs Toscana hanno sottoscritto un accordo sindacale, che attraverso EBCT – Enti Bilaterali del Commercio e del Turismo della Toscana –, mette a disposizione importanti e concreti aiuti ad imprese e lavoratori colpiti duramente dagli eventi alluvionali del 2 novembre scorso nella nostra regione.

A partire da ieri possono essere richiesti i contributi finanziati attraverso EBCT, per quanto riguarda gli interventi a favore delle imprese colpite dall’alluvione le domande potranno essere presentate presso le sedi Confesercenti mentre i lavoratori che hanno avuto danni potranno presentare domanda presso gli Sportelli Informativi presenti presso le sedi delle organizzazioni sindacali firmatarie.

Potranno richiedere il contributo straordinario tutte le imprese e tutti i lavoratori iscritti ad EBCT, con sede di lavoro o residenza anagrafica in uno dei comuni colpiti dall’alluvione e individuati dall’ordinanza commissariale.

Per le imprese è previsto un contributo fino ad un massimo di 5.000,00 euro per spese relative a perizie di agibilità, spese relative alla messa in sicurezza dei locali dell’impresa, per spese per il ripristino e la sostituzione delle attrezzature, beni mobili strumentali aziendali danneggiati e spese sostenute per il ripristino dei locali o dei veicoli aziendali.

Per i lavoratori è previsto un contributo fino ad un massimo di 2.500,00 euro per ripristino dell’abitazione principale, per il ripristino delle pertinenze dell’abitazione principale, per la sostituzione di mobili e/o elettrodomestici, spese per riparazione/sostituzione autoveicoli/moto non coperti da apposita assicurazione.

Per maggiori dettagli e per la modulistica da presentare è possibile collegarsi al sito www.ebct.it oppure rivolgendosi alle parti sociali che hanno sottoscritto l’accordo.

Con questo intervento le parti sociali, attraverso la contrattazione e la concertazione, vogliono essere al fianco delle tante imprese e dei tanti lavoratori che a seguito degli eventi avvenuti il 2 novembre e nei giorni seguenti, hanno subito gravi danni.

Fonte: Confesercenti Toscana, Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl e Uiltucs Toscana