Anteprima Germogli, due incontri in biblioteca con Papini e Possentini

Torna 'Germogli' il progetto del Comune di Empoli incentrato sulla giornata mondiale dei diritti dei bambini e degli adolescenti, volto a celebrarne quelli che sono stati definiti come diritti imprescindibili nonché volto a confermare l'attenzione del territorio per la cura e lo sviluppo delle giovani generazioni, declinando tali diritti in azioni ed opportunità. Due incontri da segnare in agenda a cura di due illustratrici tra le più apprezzate del panorama nazionale: Arianna Papini e Sonia Maria Luce Possentini, Premi Andersen per l’Illustrazione 2018 e 2017.

Si tratta di due incontri aperti alla cittadinanza, a genitori, insegnanti, educatori previsti nell’ambito della passata programmazione della kermesse che si terranno, mercoledì 24 gennaio 2024, alle 17.30, nella Sala Maggiore della biblioteca comunale Renato Fucini, sulla “Felicità, una parola semplice. Il diritto dei bambini ad essere felici nel riconoscimento della loro unicità”, con Arianna Papini Premio Andersen Migliore Illustratore 2018, scrittrice e pittrice.

Per partecipare è gradita la prenotazione da effettuare a questo link.

Le illustratrici hanno trattato, attraverso le proprie opere, il tema dei diritti delle bambine e dei bambini e potranno accompagnare i partecipanti, attraverso i propri albi illustrati, nella riflessione sul tema.

Il secondo incontro si svolgerà il 22 marzo 2024, alle 17.30, a cura di Sonia Maria Luce Possentini, illustratrice e pittrice, docente universitaria, Premio Andersen come Migliore illustratrice nel 2017, dal titolo: "La cura nelle parole di Franco Battiato e nelle illustrazioni di Sonia Maria Luce Possentini". La tematica della cura sarà trattata attraverso la presentazione del libro “La Cura”, albo raffinato e suggestivo illustrato dalla Possentini e pubblicato da Einaudi Ragazzi, che illustra una delle canzoni più belle e significative sul tema, scritta da Franco Battiato. Per partecipare anche a questo appuntamento è gradita la prenotazione da effettuare a questo link.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa