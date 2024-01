Beccato a rubare da un furgone, in auto aveva 10mila euro di utensili

Un 35enne napoletano è stato arrestato dai carabinieri di Ardenza in flagranza di reato per rapina impropria e ricettazione. L'uomo era giunto al centro commerciale Fonti del Corallo e attorno c'erano svariate pattuglie anche in borghese. Era giunto in auto e si è avvicinato al furgone di una ditta livornese di manutenzioni. Ha spaccato il deflettore del veicolo commerciale e ha portato via dei compressori. I militari lo hanno scoperto e lui ha tentato la fuga in auto, ma è stato bloccato poco dopo. Nella perquisizione dell'auto sono stati trovati vari utensili e apparecchiature per un valore di 10mila euro, tra cui trapani e altri macchinari. Pare che la refurtiva risalisse a 4 diversi furti consumati nella stessa area di parcheggio. Dopo l'arresto, questa mattina si terrà il processoper la convalida.