Campi Bisenzio piange la scomparsa del Consigliere Paolo Staltari: "Grave perdita per la comunità"

Campi Bisenzio piange la prematura scomparsa di Paolo Staltari. Consigliere comunale, avrebbe compiuto nei prossimi giorni 60 anni. Per la giornata di oggi il comune ha proclamato il lutto cittadino, con provvedimento firmato dal sindaco ed esposizioni nelle sedi delle bandiere a mezz'asta. "Con profonda tristezza esprimo il mio dolore per la scomparsa del Consigliere comunale Paolo Staltari" afferma il sindaco Andrea Tagliaferri. "Paolo, persona stimata, non si è mai tirato indietro nel suo impegno civico per il Comune di Campi Bisenzio e per tutta la comunità scolastica. Esprimo le mie più sentite condoglianze alla famiglia. La sua dedizione sarà ricordata con gratitudine". In segno di cordoglio il sindaco, il presidente del Consiglio, la giunta, il Consiglio comunale e la città tutta si stringono attorno alla famiglia.

Staltari è scomparso il 16 gennaio. Tanti i messaggi di cordoglio a lui dedicati nelle ultime ore. "Il Partito Democratico si stringe intorno alla famiglia" si legge sulla pagina facebook del Pd di Campi Bisenzio. "Nonostante la grave malattia con cui lottava da tempo, Paolo non aveva mai fatto mancare la sua presenza e il suo impegno. Una grave perdita per tutta la nostra comunità".

Il presidente del Consiglio comunale, Antonio Montelatici, ha ricordato Paolo Staltari: "Conosco Paolo dal 2012 e, anche se di estrazione politica diversa, fra di noi era nato un bel rapporto fondato sulla stima e sul rispetto reciproco" scrive tramite social. Una persona "perbene e con un bagaglio culturale di tutto rispetto; anche se originario della Calabria, era molto attaccato a Campi Bisenzio, sua città di adozione. Un politico lungimirante - prosegue Montelatici - che intendeva il suo impegno in Consiglio Comunale come un servizio agli altri. Ciao Paolo, mi mancherai ci mancherai. Le mie più sincere condoglianze alla tua famiglia e alla famiglia del partito democratico".