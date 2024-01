Corsa campestre, a Castelfiorentino il campionato di società toscano

Un grande appuntamento per tutti gli sportivi e in modo particolare per gli appassionati di atletica leggera. Questo fine settimana il Parco Urbano 'Gino Bartali' di Castelfiorentino ospiterà una manifestazione di rilievo regionale: il Campionato di Società Toscano di corsa campestre, valido per l’accesso ai campionati nazionali.

Organizzata dalla Polisportiva “I’Giglio” in collaborazione con il Comitato FIDAL regionale e il patrocinio del Comune di Castelfiorentino, la manifestazione è una delle più significative che si tengono nel mondo sportivo dell’atletica a livello regionale: fra esordienti, ragazzi, cadetti e atleti (dai sedici anni in poi) sono attesi infatti oltre ottocento partecipanti provenienti da tutte le regioni italiane, con il loro seguito di familiari, amici, simpatizzanti e appassionati, i quali si ritroveranno nella sede prescelta per espletare tutte le operazioni necessarie allo svolgimento delle gare.

Le gare regionali saranno disputate domenica 21 gennaio mentre sabato pomeriggio (20 gennaio, dalle 14.30) sono previste quelle riservate ai “giovanissimi” atleti (bambini e ragazzi dai cinque anni in poi). Tra le gare regionali in programma domenica si segnalano fra l’altro (oltre a tre stranieri) anche alcuni atleti che in passato hanno partecipato anche ai campionati europei.

La manifestazione di domenica (21 gennaio) prenderà il via alle 8.30 del mattino con il ritrovo delle giurie e dei partecipanti. Alle 9.50 è prevista la prima partenza delle allieve (4 km) a seguire quelle delle altre categorie, fino all’ultima gara (partenza ore 11.45) da parte degli Assoluti e promesse. Saranno premiati i primi dieci classificati delle sei categorie su cui è articolata la manifestazione.

La premiazione avverrà insieme alle autorità al termine di ogni singola gara. Saranno presenti l’Assessore allo Sport, Simone Bruchi, i dirigenti della Polisportiva I’Giglio. Il presidente FIDAL regionale, Alessandro Alberti, il Vicepresidente FIDAL nazionale, Alessio Pescini, e infine Franco Neri dell’Associazione “Riccardo Neri & Alessio Ferramosca”. Atteso anche il Presidente regionale del CONI, Simone Cardullo.

"La manifestazione in programma questo fine settimana - osservano Silvano Comanducci, presidente della Polisportiva I’Giglio e Tiziano Marzotti, responsabile del settore di Atletica – è in assoluto una delle più partecipate della nostra regione. E questo rappresenta motivo di orgoglio e di soddisfazione per tutta la Polisportiva, che da anni è impegnata per far sì che Castelfiorentino possa ospitare gare di questo livello. Desideriamo ringraziare, a questo proposito, gli oltre sessanta volontari della Polisportiva che tra sabato e domenica si sono resi disponibili per assicurare la buona riuscita dell’evento, e inoltre gli sponsor ovvero Masoni e Fredianelli, Cartotecnica Romagnoli e Manetti Alimentari per il loro prezioso contributo".

"Ancora una volta – osserva l’Assessore allo Sport, Simone Bruchi – il Parco Urbano 'Gino Bartali' ospita una competizione di livello regionale, confermandosi così non solo come uno spazio per il tempo libero ma anche prezioso per eventi sportivi di grande rilievo. Il mio ringraziamento va pertanto a Tiziano Marzotti e a tutto il gruppo dirigente della Polisportiva I’Giglio, da sempre impegnata nella diffusione della pratica sportiva tra i giovani e nel promuovere e organizzare manifestazioni che contribuiscono a far conoscere il nostro territorio a tante persone. Sono certo che quella di sabato e domenica sarà anche una festa molto apprezzata dai cittadini".

Per informazioni sulla manifestazione: 340.3159028.

Fonte: Comune di Castelfiorentino - Ufficio stampa