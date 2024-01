Empoli-Monza al Castellani, autorizzazione per i residenti in Serravalle

Domenica 21 gennaio 2024 alle ore 15, allo stadio Carlo Castellani Computer Gross Arena si disputerà la partita Empoli - Monza. Di seguito, gli orari di chiusura della viabilità, secondo le disposizioni impartite relativamente all’ordine pubblico: la chiusura alla viabilità nella zona intorno allo stadio è prevista alle ore 11 per consentire l’allestimento delle barriere intorno all’impianto sportivo. In particolare sarà chiuso l’ingresso al quartiere di Serravalle, all’altezza della rotatoria sulla statale 67, quindi su via Bisarnella/viale Olimpiadi e tutta via della Maratona, la strada che costeggia l’area dello stadio a partire dall'incrocio con Via Serravalle a San Martino. L’apertura dei cancelli sarà come sempre circa due ore prima del fischio d’inizio, alle 13. I supporter ospiti, per accedere allo stadio dovranno utilizzare l'uscita della Fi-Pi-Li Empoli Est. Possibilità di parcheggio dei tifosi nell'area antistante il palazzetto dello sport Aramini.

Il deflusso degli sportivi dalla zona stadio è previsto presumibilmente dopo le 17.30. Per il deflusso dei tifosi ospiti, i responsabili dell'ordine pubblico hanno stabilito che l'entrata sulla strada di grande comunicazione Firenze - Pisa - Livorno sarà, come all'arrivo, lo svincolo di Empoli Est.

I vari divieti di sosta nel perimetro dello stadio saranno in vigore a partire dalle 11 fino al termine dell’incontro: si sta parlando in particolare di via della Maratona, dall’ingresso su via delle Olimpiadi fino a via Barzino (zona fontanello); i divieti di sosta valgono anche per i residenti. Si ricorda che l’ingresso in quest’area e nella zona di via De Coubertain e di via del Pentathlon è consentito solo ai residenti muniti di apposita autorizzazione.

Coloro che risiedono nelle aree interdette alla circolazione durante le partite al ‘Castellani’ sono invitati a munirsi di una specifica autorizzazione da richiedere via mail al comando di polizia municipale di Empoli, al seguente indirizzo di posta elettronica empoli.mobilita@empolese-valdelsa.it allegando copia della carta di circolazione del veicolo e documento d’identità.

L’autorizzazione viene rilasciata subito e permette l’ingresso nell’area interdetta durante le partite. Le strade interessate dalla chiusura sono, come sempre, queste vie: Bisarnella, Olimpiadi, Garigliano, Volturno, Po, Adige, Tevere, Barzino, Compagni, Parini, Manzoni, De Coubertin, Del Discobolo, Filippide, Petri, Castellani, Giovanni XXIII, del Pentathlon.