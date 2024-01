Evento Anpi accosta Olocausto con bombardamenti in Palestina, presa di distanza a Bagno a Ripoli

E' polemica a Firenze per un appuntamento organizzato il 27 gennaio, Giorno della memoria, dal titolo 'Ma più: 80 anni fa lo sterminio del popolo ebraico da parte dei nazisti - oggi il genocidio del popolo palestinese da parte dello stato di Israele', in programma al circolo dell'Antella a Bagno a Ripoli (Firenze), che vede tra gli organizzatori la sezione locale dell'Anpi. Tra gli interventi anche quello dell'imam di Firenze Izzedin Elzir.

“Da sempre riconosciamo e supportiamo il grande lavoro svolto da Anpi Bagno a Ripoli per promuovere sul territorio, a partire dalle scuole, i valori della Resistenza e i principi dell’antifascismo e della democrazia. Siamo tutti dell’Anpi. Ma stavolta siamo sconcertati e in profondo e totale disaccordo con la sezione locale di Anpi, per l’iniziativa - da cui anche l’Anpi provinciale fiorentina ha preso le distanze - promossa proprio nel Giorno della Memoria, che tenta di accostare l’Olocausto e la guerra Israele-Hamas".

Così dichiara il sindaco di Bagno a Ripoli Francesco Casini.

"Un accostamento che purtroppo sembra avere il sapore della provocazione fine a se stessa e soprattutto lede il ricordo delle vittime della Shoah, non contribuendo certamente a supportare la causa del popolo palestinese. Siamo invece convinti che tutta la comunità internazionale, oltre ovviamente a ciascuno di noi come singoli, debba adoperarsi di più per raggiungere la Pace in Medio Oriente che continua a mietere vittime ogni giorno, ma non di certo aumentando la conflittualità. Un conto è attivarsi per il cessate il fuoco. Un altro è svilire la Giornata in cui si ricorda l’Olocausto, una delle pagine più orribili della nostra storia, di pura follia umana. Ci auguriamo che Anpi Bagno a Ripoli capisca l’errore commesso e possa tornare sui suoi passi, e che la Giornata della Memoria, il prossimo 27 Gennaio, sia per tutti un giorno di riflessione e non di scontro".