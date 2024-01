Fattorie didattiche: aperte le iscrizioni al corso obbligatorio per diventare operatori della fattoria didattica. Il corso, promosso dall’Agenzia Formativa CAICT di Coldiretti Toscana, mira a fornire ai partecipanti i requisiti previsti dalla L.R. del 23 giugno 2003 n. 30 “Disciplina delle attività agrituristiche e delle fattorie didattiche in Toscana” per l’esercizio della professione all’interno di un’azienda agricola o agrituristica. La Fattoria Didattica è una delle attività connesse previste dalle legge sulla multifunzionalità che le aziende agricole possono cogliere per offrire tutta una serie di iniziative educative rivolte in particolare a bambini e ragazze come per esempio agriasili, campus estivi e baby parking. Sono circa 200 le aziende agricole che oggi, in Toscana, hanno già messo a frutto questa opportunità.

Il corso si compone di 58 ore delle quali 52 di lezione di teoria (24 on line su piattaforma Zoom e 28 in presenza presso la sede di CAICT di Viale Fratelli Rosselli, 20 a Firenze) e 6 di visita presso un’azienda agricola che svolge attività? di fattoria didattica. Le lezioni saranno svolte indicativamente dalle ore 09.00 alle ore 18.00 per un massimo di 8 ore giornaliere o 6 consecutive. Il corso è a pagamento.

Le domande di iscrizione, debitamente compilate, redatte su appositi moduli, dovranno essere presentate all’Ufficio dell’Agenzia CAICT FORMAZIONE srl Viale Fratelli Rosselli n. 20 dalle 09.00 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 dal lunedì? al venerdì? entro il 14 febbraio 2024.

Per iscrizioni rivolgersi al Centro Assistenza Impresa Coldiretti Toscana allo 055-3245655 (dal lunedì al venerdì? 09.00-13.00) oppure scrivere a silvia.gazzoni@coldiretti.it

