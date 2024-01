Fioriere-dissuasori per il centro di Santa Croce, investiti 65mila euro. Per l'opposizione soldi buttati

Dibattito sul rinnovato centro di Santa Croce sull'Arno, con delle fioriere-dissuasori posizionati in corso Mazzini e di dissuasori nelle piazze Garibaldi e Matteotti.

"Si tratta di un progetto che, come avevamo già spiegato, abbiamo condiviso con i commercianti del Centro Commerciale Naturale, giustamente preoccupati da tempo per la sicurezza dei pedoni che, purtroppo, si trovano spesso a doversi guardare da auto e altri veicoli, nonostante il nostro centro storico sia in larga parte vietato al transito veicolare. Oggi le macchine non potranno più “sfrecciare” in corso Mazzini grazie ai nuovi vasi di corten e alle piante che rendono il corso un luogo più piacevole anche alla vista", spiega la sindaca Giulia Deidda.

"Stessa filosofia per i dissuasori di piazza Matteotti, dove negli ultimi anni abbiamo assistito a parcheggi selvaggi, motivo della distruzione dei dissuasori che originariamente si trovavano a protezione delle isole pedonali. Dispiace aver dovuto investire diverse risorse, 65.000 euro per la precisione, perché se tutti e tutte avessimo rispettato le regole della strada non sarebbero state necessarie, ma lo abbiamo fatto volentieri se questo può contribuire a rendere il nostro centro storico più vivibile e piacevole. Dispiace anche per le critiche che ho letto e sentito perché spesso dimostrano che si pensa più al proprio interesse privato o politico piuttosto che al bene di Santa Croce sull’Arno".

E proprio in merito alle critiche che affonda il colpo Alessandro Lambertucci, membro dell'opposizione in Consiglio comunale per il centrodestra. "La sindaca ha mostrato i nervi scoperti e si è indignata perché l'opposizione l'ha criticata per l'installazione dei nuovi manufatti/dissuasori nel centro storico. Secondo lei le critiche dimostrano che si pensa più al proprio interesse privato o politico piuttosto che al bene di Santa Croce sull’Arno ma si sbaglia di grosso. Fossi in lei non mi cimenterei a dare lezioni morali sul bene di Santa Croce sull'Arno. Noi consiglieri di opposizione sono 5 anni che chiedevamo di intervenire per il bene dei residenti e dei commercianti e la stessa sindaca ci ha sempre opposto in questi 5 anni un bel muro di gomma salvo oggi rinsavire e correre ai ripari. Ma con quali risultati? Visto che afferma di aver installato i dissuasori di piazza Matteotti per ovviare ai parcheggi selvaggi ci dica che cosa intende fare per risolvere il problema che oggi permane? Forse mettere altri dissuasori su tutto il perimetro della piazza fino a raggiungere il marciapiede opposto? Ribadisco il concetto, visto la scarsità dei risultati raggiunti, i 65.000 euro potevano esser destinati a qualcosa di meglio se solo si fossero mandati i vigili a sanzionare gli indisciplinati". La foto di seguito riguarda la fila di macchine in divieto, nonostante i dissuasori.