Furto in azienda a Tavarnelle, tronchi in strada per allontanare le forze dell'ordine

Furto in un'azienda di recupero e affinazione di oro, argento e platino di Tavarnelle questa notte. I malviventi hanno posizionato dei tronchi per terra così da rendere difficile l'arrivo delle forze dell'ordine. Per fare irruzione hanno usato un mezzo agricolo rubato poco prima, e con questo hanno sfondato l'ingresso. Una volta dentro i malviventi si sono impossessati dei materiali per la lavorazione dell’argento, materiale di ingente valore. Poi la fuga lungo dalla strada opposta lungo l'Autopalio. I carabinieri stanno lavorando per rintracciarli.